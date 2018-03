Córdoba Ecuestre se reivindica y reclama la gestión de Caballerizas por "justicia"

Fue en 1996 cuando Córdoba Ecuestre se puso en marcha. Desde entonces ha estado reivindicando y trabajando en la gestión de Caballerizas Reales e intentando hacer del mundo del caballo un sector turístico, cultural y económico para Córdoba. Hace ahora ocho años trasladó la mayor parte de su actividad a Caballerizas Reales y, desde entonces, se ha hecho cargo de su gestión a través de diversas iniciativas y programas. Pues bien, en todos estos años ha trabajado sin que la propiedad del inmueble esté en manos del Ayuntamiento, ya que Caballerizas Reales pertenece al Ministerio de Defensa. Desde hace más de tres años se han sucedido dos prórrogas acerca de la titularidad del inmueble y es el próximo 14 de abril cuando concluye la última. Mientras, se supone que el Ayuntamiento y la cartera que dirige María Dolores de Cospedal intentan llegar a un acuerdo sobre la cesión de Caballerizas Reales para que pase a manos municipales.

Y en medio de todo esto se encuentra Córdoba Ecuestre, entidad sin ánimo de lucro, que en dos décadas se ha encargado de gestionar este espacio, en el que han invertido un millón de euros en su mejora, y que ahora teme quedarse fuera una vez que el Ayuntamiento asuma la titularidad del edificio y saque a licitación su organización. Así, los máximos representantes de las 13 entidades que conforman esta entidad organizaron ayer una rueda de prensa para mostrar su unión y reivindicar su gestión al frente de Caballerizas Reales a lo largo de estos últimos cuatro lustros. La Universidad de Córdoba (UCO), la Cámara de Comercio, Asaja, la Confederación de Empresarios (CECO) o el Club Hípico son algunas de las entidades que integran Córdoba Ecuestre e incidieron en apoyar su gestión.

Al frente de la misma se encuentra Rafael Blanco, quien defendió el trabajo de Córdoba Ecuestre y aseguró que en estos años "se ha hecho una labor ímproba". A su juicio, la organización se merece seguir al frente de Caballerizas Reales "por justicia y por el trabajo realizado" en este tiempo y "con legalidad". "Hemos trabajado al límite de nuestras posibilidades y no estamos ni al 20% de la potencialidad que tiene este espacio", consideró.

En su intervención, Blanco explicó que desde hace más de un año, solicitan cada mes por escrito una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, pero hasta la fecha no han tenido respuesta alguna. Indicó también que el interlocutor del colectivo es el primer teniente de alcalde, Pedro García, aunque reconoció que se han dirigido a la primera edil "porque correspondía que la Alcaldía se implicara". "Tenemos dudas. Nadie nos habla con claridad y la situación es poco transparente", anotó.

"Tenemos una honda preocupación por el estado de las negociaciones y por el hecho de que la situación jurídica no se termina de resolver", anotó el presidente de la Asociación Cordobesa Amigos del Raid, José Antonio Merlos, quien recordó que "son muchos años esperando" que se resuelva la titularidad del edificio. La falta de resolución, continuó, "lleva a que el proyecto del Centro Internacional del Caballo no se pueda desarrollar". A su juicio, "Córdoba Ecuestre no es nada sin Caballerizas Reales y tienen que ir de la mano". Para Merlos, "nos hemos ganado gestionar este edificio".

El presidente de CECO, Antonio Díaz, también reivindicó el trabajo de Córdoba Ecuestre y aseguró que la entidad "no es Rafael Blanco, sino la suma de 13 entidades". "Córdoba no puede renunciar a ello", subrayó.

Desde la UCO, el catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Librado Carrasco, destacó "la labor que desarrolla" de manera conjunta la propia institución académica y Córdoba Ecuestre. Es más, recordó que la Facultad de Veterinaria se fundó en 1847 "porque Córdoba era el centro del caballo" y señaló que en la entidad realizan prácticas los alumnos de titulaciones como Veterinaria, Traducción e Interpretación y también los de Turismo.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, anotó que Córdoba Ecuestre "se tiene archimerecida" la gestión de Caballerizas Reales y consideró que si queda fuera de la gestión del inmueble "sería absurdo y anti-histórico".

Ante estas declaraciones, la alcaldesa aseguró que la labor de Córdoba Ecuestre en la gestión de Caballerizas Reales "se tendrá en cuenta", todo ello después de que "a partir de que sea un equipamiento municipal, se sacará a oferta todo lo que tiene que ver con la gestión del edificio". "Todo eso se tendrá en cuenta", indicó, si bien, defendió "no acelerar en exceso", dado que "en primer lugar antes del 14 de abril hay que tener la firma de un acuerdo con el Ministerio de Defensa". Tras ello, añadió, "se iniciará un procedimiento para que ese espacio siga teniendo actividad, que la desarrolle quien tiene capacidad y experiencia para realizarlo y, sobre todo, quien tiene que ver mucho con lo que significa ese espacio con el mundo del caballo".