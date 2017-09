Córdoba Ecuestre pierde la paciencia y urge a Ambrosio a resolver Caballerizas

Toda paciencia tiene un límite y la de Córdoba Ecuestre respecto a la situación de Caballerizas Reales parece que ha expirado. El Ministerio de Defensa, dueño de los terrenos donde se asienta el vetusto edificio, aún no ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para resolver que éste pase a propiedad municipal. Ambas administraciones han saldado la situación durante años firmando prórrogas de cesión para el uso de Caballerizas Reales, mientras que el Consistorio se lo ha cedido a su vez a Córdoba Ecuestre.

Por ello, el presiente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, exigió ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que lidere las negociaciones con el Ministerio para conseguir que ese patrimonial edificio pase a manos municipales. Todo ello después de que hace unos días, Ambrosio ya considerara "imposible" que el Ayuntamiento pague por las Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa "el precio de mercado". Así reaccionó Ambrosio a una respuesta que el Gobierno central ha entregado al diputado socialista Antonio Hurtado y en la que afirma que la venta del histórico edificio dependía "enteramente" del Consistorio. El Ejecutivo habló, en este caso, de un precio "cierto y calculado con criterios de mercado". "Si se actúa sólo queriéndole colocar una cifra acabada en euros y que tenga un valor parecido al del precio de mercado, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo", advirtió la alcaldesa, quien pidió además al Ministerio de Defensa algo de "sensibilidad" teniendo en cuenta las cesiones efectuadas en el pasado y que la ciudad ya ofreció "sus mejores terrenos" a Defensa a cambio de los acuartelamientos que después abandonó, con lo que calificó esa entrega de "generosa". Por esto mismo, la primera edil pidió esa sensibilidad al Gobierno y reconoció que poner precio "real" a las Caballerizas, a la Farmacia Militar y a una parte del Marrubial es algo "muy complicado".

"Estamos absolutamente cansados de la incapacidad que demuestran las instituciones públicas para abordar y resolver definitivamente la situación de Caballerizas Reales. Llevamos muchos años con la promesa de que esto es un tema que se va a resolver en semanas o en meses", sentenció el presidente de Córdoba Ecuestre. Blanco añadió que "consideramos una falta total de respeto la cantidad de personas que hacen declaraciones sobre Caballerizas Reales que ni siquiera la han visitado, ni siquiera nos han preguntado y ni siquiera han tenido la decencia política de preguntarnos qué opinamos, qué problema tenemos o cómo nos encontramos". El presidente de Córdoba Ecuestre insistió en que en toda esta confusión "nos encontramos con que hay preguntas parlamentarias, que se supone que los parlamentarios están para defender a los ciudadanos y a los colectivos a los que representan, que ninguno ha venido a preguntarnos antes nada ni a interesarse por cómo estamos, qué sentimos, qué nos preocupa y qué problemas tenemos". "Sí hacen preguntas en el Congreso sobre el futuro Caballerizas Reales y nunca nos han preguntado a Córdoba Ecuestre, que somos los que estamos en Caballerizas Reales, los que realizamos su mantenimiento y actividades y los que mantenemos este espacio vivo; nos parece una falta de respeto", sentenció.

El presidente de Córdoba Ecuestre insistió en que "ya no nos vamos a callar más" , adelantando que cada vez que un diputado o un responsable público "salga diciendo cosas en las que ni siquiera se ha tenido el mínimo respeto de conocer nuestra opinión" se quejarán pública. También considera Córdoba Ecuestre una falta de respeto que se concediera la prórroga del acuerdo Defensa-Ayuntamiento "y nadie nos lo comunicara, nos tuvimos que enterar por los periódicos". Blanco indicó que la opinión pública debe saber que Córdoba Ecuestre "como entidad que trabaja por esta ciudad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, se está cansando, pues está cansada de esta situación y se siente no respetada en aspecto fundamentales para su futuro como es saber qué va a pasar con Caballerizas Reales". Blanco insistió en que quieren ser escuchados y estar informados día a día de las negociaciones que se produzcan entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para el futuro de Caballerizas Reales. "Creemos que por nuestro trabajo por el mundo del caballo en Córdoba estamos totalmente legitimados para pedirlo y para exigirlo", relató. "Y por eso pedimos que sea la alcaldesa, no ya más delegados ni intermediarios, la que lidere esta negociación, la que le de impulso y la que sea capaz de resolverla definitivamente", puntualizó. "Nos vamos a movilizar si hace falta", concluyó.