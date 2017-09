Córdoba Apetece duda de que la norma de veladores sea legal

La Asociación de Profesionales del Turismo Córdoba Apetece ha presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) una decena de alegaciones a la ordenanza de veladores, al considerar que los criterios complementarios propuestos por Urbanismo "no se ajustan a Derecho". El coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, defiende en el documento de alegación que se pasa de una ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas y sillas, "que permite una discrecionalidad -de lo no sometido a regla, sino al criterio de una persona o autoridad-, consecuencia de la diversidad de tipos de vías públicas de uso público y vías privadas de uso público, a unos criterios que limitan la capacidad máxima de una terraza de veladores" y que contempla seis limitaciones de veladores y, de ellas, "se toma la menor". Rosales considera que se da "un salto demasiado grande, de tener discrecionalidad a seis limitaciones para determinar la capacidad máxima de una terraza de veladores", de modo que "se están comprobando las consecuencias para los turistas, los trabajadores de la hostelería, los ciudadanos de Córdoba, los fumadores, las empresas de hostelería, las asociaciones de hostelería...que imponen dicha normativa".

Córdoba Apetece también destaca que la recogida de mobiliario "es un punto más que restrictivo", dado que "no es lógico que una terraza deba ser recogida a las 02:00 y vuelva a situar su mobiliario sobre las 08:00 para servir los desayunos, teniendo que introducir su mobiliario en el interior del establecimiento, sobre todo en barrios que en ese periodo determinado de tiempo no hay impacto visual, si es que una terraza puede ser considerada como impacto visual y no un elemento más integrado en la trama de la ciudad". A juicio de Rosales, "todos los criterios establecidos no hacen otra cosa que restringir la actividad, restringir las acciones, y queda demostrado el carácter restrictivo de los mismos", por lo que apuntó que "no atender a la singularidad de Córdoba, a sus espacios, a la idiosincrasia de los barrios, no hace otra cosa que alejarse de la sociedad cordobesa". Y subrayó que "nuestra única intención es servir a Córdoba, a sus empresarios y ciudadanos para hacer de ella, la ciudad sostenible y llena de oportunidades de empleo, donde ciudadanos, empresarios e instituciones vayan en la misma dirección".