Córdoba Apetece alerta del "desconcierto" que genera el decreto sobre la retirada de veladores

La Asociación de Profesionales del Turismo Córdoba Apetece criticó ayer el "desconcierto que ha generado" en la hostelería "un decreto municipal inminente que ni siquiera se ha hecho público y del que hemos conocido de su existencia a través de la prensa", según el presidente del colectivo, Alberto Rosales. Para la entidad, los profesionales del sector tienen "que saber qué contiene" el citado documento "para poder darle cumplimiento", por lo que pidió un "periodo de carencia" para los quieran seguir cumpliendo la normativa, "entre otras cosas porque en numerosos casos los empresarios han de buscar espacios donde guardar sus veladores", que ya no podrán quedar en la vía pública fuera del horario de apertura del establecimiento.

Rosales, quien mostró su "total desacuerdo" con las medidas previstas por el Ayuntamiento, destacó que Córdoba Apetece se "desmarca" de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Veladores, "un punto de encuentro en el que este colectivo no está participando, por decisión del concejal de Turismo, Pedro García". Añadió que "la Mesa de Veladores está para darle solución a los problemas y no para generarlos". Rosales dijo "que la mayoría de profesionales no sabe qué hacer, entre otras cosas porque no les ha llegado el decreto" y a ello hay que sumar "el periodo en el que el Ayuntamiento pretende llevar a efecto esta normativa, en la antesala de la Semana Santa, el momento en el que empieza la temporada alta en Córdoba y el de mayor número de visitantes en la ciudad". A pesar de ello, Córdoba Apetece manifestó su intención de "tender la mano" al Ayuntamiento para negociar.

Mientras, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), dijo que "después de un año ya se ha hablado, sancionado y se ha hecho todo lo que se tenía que hacer desde el punto de vista de la comunicación" sobre los veladores, de manera que "se ha cumplido con toda esa parte y ahora toca la ejecución de los cumplimientos y el consenso al que se ha llegado con hosteleros y vecinos" para la retirada de los que no cumplen con la norma. García defendió que "poco a poco, sin nervios, con tranquilidad y paciencia, no se trata de correr más de la cuenta, sino hacerlo bien, todos los veladores que no tengan licencia, fundamentalmente en un principio en el casco histórico, progresivamente con tranquilidad se irá ejecutando la retirada".