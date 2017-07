Córdoba Apetece pide al Ayuntamiento baños públicos ante el cierre de terrazas

Córdoba Apetece ofreció ayer los argumentos de defensa para la existencia de terrazas en la vía pública. A través de una nota de prensa, la entidad que preside Alberto Rosales indicó entre otros argumentos que "no hay que olvidar que, aparte del servicio -comida y bebida, estos establecimientos ofrecen un servicio de higiene a la ciudad". Así, considera que "si estos locales cierran por no poder mantener la venta sin terraza, el Ayuntamiento debería de ofrecer lavabos públicos para todos estos ciudadanos y público en general".

Entre otros razones, la entidad asegura que "al igual que no se puede entender una vivienda sin una mesa central y unas sillas a su alrededor, es capital la importancia de los veladores para los restaurantes y sus clientes". "Entendemos que la ciudad no puede ser limitada en el uso de los espacios que ya estaban habilitados para el uso de veladores, si bien entendemos que se debe tener una mayor sensibilidad por el viandante", subraya. Córdoba Apetece, además, reconoce que "no entendemos cómo, después de aprobadas las licencias de veladores hace años y renovadas ahora, ya no son válidas, incluso cuando ya se han abonado las tasas anticipadamente".

La asociación hace exposición después de la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que irá a la próxima reunión de la mesa de veladores y que entrarían en funcionamiento en 2018, que incluye entre otras medidas la de que en el Casco Histórico la superficie máxima a ocupar por las terrazas sea de 75 metros cuadrados y limita esa superficie máxima de ocupación a 15 veladores y 60 sillas. En el caso del resto de la ciudad, la superficie máxima a ocupar por las terrazas será de 100 metros cuadrados con no más de 25 veladores y un centenar de sillas. Así, advierte de que "numerosos establecimientos corren el riesgo de cierre si les prohiben la instalación de veladores" y añade que "estaríamos abocados así a la desaparición poco a poco de nuestra última y gran industria en Córdoba, la hostelería, de la cual depende un gran porcentaje de la ciudad".

La organización recuerda que la oferta de ocio de la ciudad es "actualmente muy reducida, pero los restaurantes ofrecen, a través de sus terrazas, una posibilidad para generar más momentos de ocio para los visitantes" y añade que "la pérdida de estos importes se reducirá en más del 50%". Para Córdoba Apetece, si se llega a esta situación, "el Ayuntamiento se verá obligado, por tanto, a conseguir nuevos ingresos y será el ciudadano de a pie el que asuma el coste".