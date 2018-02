El Consultivo da la razón al Consistorio y desbloquea la obra del Centro de Ferias

El Ayuntamiento ya tiene el veredicto del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el litigio que mantiene con la constructora UCOP por la resolución del contrato de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Ese veredicto es a favor del Consistorio y, aunque es preceptivo y no vinculante, desbloquea unas actuaciones a las que aún le queda casi la mitad de su ejecución -el 46%-. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ya apuntó que si el dictamen del Consultivo era, como esperaba el Ayuntamiento y como así ha sido, favorable, se procedería a resolver el contrato con la constructora y a licitar los trabajos que quedan por hacer. Con ese informe positivo, Aumente confiaba en que para finales de este mismo año podría estar casi acabado el edificio. "La parte más importante ya está hecha, por lo que la nueva empresa que se encargue de los trabajos tan solo tendrá que hacer los acabados", relató Aumente hace unas semanas, cuando anunció que se enviaba de nuevo la resolución al Consultivo tras arreglar los defectos de forma que el propio Consejo encontró en un primer expediente enviado por el Ayuntamiento el pasado verano.

El documento del órgano asesor es tajante a la hora de dar la razón al Ayuntamiento en toda su actuación en el litigio con UCOP. En el expediente enviado por el equipo de gobierno, este acusa a la constructora de haber abandonado "unilateralmente" la obra de la reforma del Centro de Ferias, "extremo que corroboran los últimos informes de la dirección facultativa de la obra", circunstancia sobre la que ha dado la razón el Consultivo, que no encuentra fundamento en las alegaciones presentadas por la constructora UCOP. Se trata de "incumplimientos graves" que, según alega el Ayuntamiento, avalan que sea la Administración la que reclame la resolución del contrato. La empresa, por el contrario, defiende que ante más de ocho meses de suspensión de obras la responsabilidad es del Ayuntamiento y achaca que esa parálisis se ha producido porque no se han tramitado los modificados de obra previstos.

El Consultivo rechaza las razones que para la resolución del contrato -que favorecerían a la constructora- da la propia constructora, entre las que figuran, entre otras esgrimidas por UCOP, la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la necesidad de modificar el contrato en más del 10% del precio de adjudicación. "El contratista manifiesta que resulta imprescindible una modificación del contrato por un importe de más del 10% del precio de la adjudicación, lo que supone que al no estar prevista causa alguna de modificación en los pliegos ni en el contrato, se estaría por encima del límite que marca la normativa al respecto y ello supondría la resolución por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato", sostiene la empresa. A lo que el Consultivo responde que "el contratista está sujeto tanto al contrato -que, obviamente, incluye el proyecto técnico-, como a las modificaciones debidamente aprobadas por la Administración, de tal forma que si se niega a ejecutar el proyecto, o sus modificaciones, estaría incumpliendo el contrato, lo que nos conecta con las causas de la resolución invocadas, en este caso, por la Administración".

Y recuerda que el Ayuntamiento invoca como causa de resolución "la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, si bien considera que concurre también la causa de resolución por la declaración de concurso o insolvencia" de la empresa constructora. El Consejo Consultivo de Andalucía detalla que en el expediente consta que, tras las dos ampliaciones del plazo dadas por el Ayuntamiento a UCOP para la finalización de las obras, "el plazo de finalización de las mismas estaba fijado para el 21 de febrero de 2017, sin que a día de hoy se haya ejecutado la obra en su totalidad". E insiste en que "a la vista de lo expuesto, no cabe sino concluir que, en el caso que nos ocupa, concurre la causa de resolución invocada por la Administración, pues, a día de hoy, las obras no han concluido". Además, defiende que el fin de interés público de la actuación, al que responde la contratación, es el que modula los derechos y deberes que integran la posición del contratista, "convirtiendo a este en un colaborador de la Administración para la consecución de aquella finalidad, lo que conlleva una mayor carga de responsabilidad en cuanto al buen fin del negocio. De esta forma, el contratista no puede abandonar el contrato bajo ninguna circunstancia y, de conformidad con la normativa, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista", puntualiza.

Dentro del expediente también se reseña -con fecha de marzo de 2017- que de los informes emitidos por la dirección facultativa de la obra se ha podido acreditar que la empresa constructora no tiene impedimento para continuar con las partidas pendientes de las actuaciones. "La decisión unilateral de paralizar la obra es responsabilidad de la empresa, de la que aún se está esperando la presentación de 89 muestras y fichas técnicas de materiales para su aprobación y continuación de los trabajos pendientes".

En cuanto a los efectos de la resolución del contrato, el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que, como se indica en la normativa, serán la indemnización al Ayuntamiento "por los daños y prejuicios que se le pudieran haber ocasionado. Desde el Consistorio se le piden 2,4 millones de euros de responsabilidad a la constructora por "haber dejado la obra".