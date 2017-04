Construcor acusa a Urbanismo de lastrar al sector con la demora de las licencias

El sector de la construcción estalló ayer contra las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Y es que, aunque hay algunos datos positivos a nivel general para el sector, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) considera que "estamos en una situación preocupante" de cara a 2017, según el secretario general de este colectivo, Francisco Carmona, quien cargó directamente contra la Gerencia y su presidente, Pedro García.

Así, el dirigente de Construcor dijo que y la "enorme demora en la tramitación y concesión de licencias para nuevos proyectos que no tiene justificación alguna". Según Carmona, Urbanismo tarda, de media, alrededor de seis meses en dar una licencia actualmente, cuando los años anteriores a la crisis "no había retraso y la media era de cuatro meses". Ante esta gran demora que también genera efectos negativos para sectores vinculados al de la construcción, Carmona subrayó que "estamos ante la presencia de un órgano en el que existen problemas graves de estructura organizativa", pero que "ya venían del anterior mandato", por lo que "los problemas siguen latentes". A juicio del secretario general de Constructor, "la Administración pública no se toma en serio las necesidades de agilizar Córdoba, lo que provoca la debilidad de su crecimiento". En esta misma línea, Carmona anotó que esta situación se registra en "una ciudad en la que no hay problema de urbanismo, ya que se trata de proyectos en manzanas abiertas y no son edificios complejos" e insistió en que los políticos "no toman conciencia de dar las instrucciones necesarias". Gran parte de su intervención se centró en lanzar críticas a la gestión de Pedro García al frente de Urbanismo y, es más, aseguró que en este organismo público "no hay dirección clara" y anotó que el máximo responsable de la Gerencia "no tiene acierto". Carmona siguió con este mensaje contrario al actual equipo de gobierno municipal, del que aseguró que "no lidera la resolución de problemas". "Somos críticos con este tema porque no vemos otra solución", reconoció.

Para intentar llegar a un acuerdo con la Gerencia de Urbanismo, desde Construcor se ha intentado organizar una reunión con García, pero desde que éste tomó posesión de su cargo no se ha mantenido ningún encuentro. Ante esta situación, la entidad también ha remitido al gerente de Urbanismo, Emilio García, un comunicado en el que solicitan que se convoque una reunión urgente, ante la necesidad de "descongestionar el cúmulo de expedientes que hay ahí"; hasta la fecha, no han recibido respuesta a su petición. Pero es que el secretario general de Construcor fue a más y afirmó que una de las "razones fundamentales" que sostienen en la entidad para intentar comprender este retraso es que "parece que no hay una dirección política clara en la gestión y dirección de las funciones que debe cumplir la Gerencia de Urbanismo", al tiempo que recordó que "su máximo responsable político es el concejal Pedro García y no parece que en otras áreas importantes tenga un acierto"; no en vano, García también es el responsable del área de Turismo.

Ante estas declaraciones, fuentes de Urbanismo informaron de que el gerente y varios técnicos de la Gerencia ya mantuvieron una reunión hace unos meses con Francisco Carmona para analizar la situación del sector y añadieron que "se han mantenido igualmente algunas conversaciones informales". Las mismas indicaron que "el lunes pasado, después del escrito presentado en la Gerencia, en un encuentro informal se le trasmitió que en breve fijaríamos una reunión". Así, aseguraron que "nos sorprenden dichas declaraciones" -las de Carmona- y negaron que "haya un parálisis de expedientes en Urbanismo". Como ejemplo, señalaron que en 2016 se concedieron 694 licencias, mientras que en 2015 fueron de 648.

Mientras, la construcción residencial, esto es, casas y pisos, es la única rama del sector que mantiene una tendencia positiva en el último ejercicio. Al menos, es lo que pone de manifiesto el balance de 2016 que presentaron ayer el presidente Construcor, Pedro Giménez, y su secretario general, Francisco Carmona. El informe destaca "un ritmo creciente de la actividad, tal y como confirman los indicadores de transacciones inmobiliarias, visados de proyectos o el aumento del crédito con garantía hipotecaria". Se trata de una tendencia que, según Construcor, "se ha visto favorecida por la estabilización de los precios de venta o el aumento de la rentabilidad media de la vivienda en alquiler". En concreto, las transacciones experimentaron un incremento del 5,6%, que se sustentó en las ventas de viviendas usadas. No obstante, desde la patronal aseguraron que "en los próximos meses se observará un repunte de las de nueva construcción". Para Constructor, esta reactivación de la edificación residencial responde a varios factores: estabilización de los precios, existencia de suelo finalista apto para la inmediata edificación y la existencia de un stock de vivienda sin vender de manera residual.

El empleo en este sector también parece que va mejorando de manera paulatina, aunque lejos de alcanzar las cifras anteriores a 2008. Aquel ejercicio la población ocupada en la construcción se elevaba a las 30.100 personas, según los datos de Construcor, mientras que en 2015 se cifró en 13.200 y el año pasado se elevó a las 13.800. La suscripción de hipotecas, según el mismo informe, también se han elevado en el último ejercicio en Córdoba un 22% frente a 2015.

A pesar de estos datos, la situación que atraviesa este sector en Córdoba no es lo de más favorable, sobre todo, en el caso de la licitación pública, que se ha quedado en 2016 en poco más de 70 millones de euros, frente a la previsión de alcanzar los 127 millones de euros. Para el presidente de Construcor, se trata de una cifra que sitúa a Córdoba "como la oveja negra y hace que sea la última provincia en todo". Giménez indicó que, por ejemplo, en provincias como Málaga, la media de inversión por habitante es de 147 euros, mientras que en Jaén es de 78,92, por los 70 de Córdoba. Incidió también en que este resultado es "para abochornar a todas las administraciones públicas". Así, advirtió de si no se corrige la dirección con rapidez, Córdoba "podría perder la oportunidad que brinda la posición geoestratégica de la ciudad".