El Consistorio trata las claves técnicas de la carrera oficial entre fuertes críticas

A pesar de que ya ha pasado un año desde que se decidiera trasladar la carrera oficial desde la plaza de las Tendillas hasta el entorno de la Mezquita-Catedral, las críticas al cogobierno por su gestión de este cambio no cesan. Vecinos y oposición protagonizan los reproches hacia PSOE e IU, pero más concretamente hacia el delegado de Presidencia y de Seguridad, Emilio Aumente. El socialista es quien más competencias posee en la gestión municipal de la Semana Santa, pero no el único.

Aumente se reunió ayer con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como con representantes de otras delegaciones, para tratar los asuntos más técnicos de esa carrera oficial y de la Semana Santa en general, como pueden ser la limpieza que lleva a cabo Sadeco o todo lo que tiene que ver con el área de Infraestructuras. Pero la reunión no se celebró ajena a la polémica porque los vecinos de la zona donde más incide esa carrera oficial cargaron contra Aumente, como también lo hiciera el Partido Popular e incluso Ganemos.

Respecto a esa reunión de asuntos técnicos en torno a la Semana Santa, las novedades, según informaron fuentes municipales, son pocas. No varía el trabajo de los empleados de Sadeco para esa semana y desde Infraestructuras se conocieron los detalles de montaje de la carrera oficial. Lo que sí se conoce, y esto es novedad, es que a diferencia del año pasado el Puente Romano no se cortará al tránsito peatonal -hace un año se hizo por motivos de seguridad-, los palcos reducirán su espacio -habrá más pero ocupando menos sitio- y tampoco habrá agentes de seguridad en la carrera oficial. Al menos así lo aseguró la asociación vecinal La Axerquía que apuntó que estas cuestiones se trataron en la reunión del pasado miércoles entre los vecinos y varios concejales. Precisamente ese encuentro fue el motivo de denuncia de esta asociación, y también de La Medina y Puente Romano, que tacharon de "falta de planificación" la actuación del cogobierno en este sentido. Y es que, según apuntó la citada asociación, durante el encuentro, "el concejal Emilio Aumente manifestó que no podía ofrecer ninguna información a las asociaciones vecinales, dado que aún quedan asuntos pendientes que ultimar sobre la nueva carrera oficial".

Los residentes afectados insistieron una vez más en que sus planteamientos "no tienen como objetivo rechazar la Semana Santa" ni inmiscuirse "en el sentimiento religioso", pero tampoco pueden obviar "todos los problemas derivados de la nueva carrera oficial de la Semana Santa", tales como "masificación en poco espacio, inseguridad, problemas de movilidad, y ocupación y privatización de la vía pública". Toda la problemática tiene un nexo en común para estos vecinos, la citada falta de planificación que, a su vez, recordaron, viene de "la falta de planificación con todos los sectores afectados en su momento, dado que la decisión fue tomada unilateralmente por las cofradías y los responsables municipales".

De la misma forma, criticaron también que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, no haya convocado la mesa de diálogo que se había previsto para tratar este asunto con los vecinos. "Hasta el día de hoy, a falta de un mes para la Semana Santa de este año, no ha habido comisión ni convocatoria, y nos encontramos en la misma situación del año pasado: política de hechos consumados", reprochó la asociación vecinal.

Sobre esa mesa de diálogo habló, precisamente, el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, quien afirmó que le dan "vergüenza ajena" todas las idas y venidas sobre la carrera oficial, así como el hecho de que esa comisión no se haya convocado. Blázquez recordó además que Ganemos incluyó la convocatoria de esta mesa como una condición para dar su apoyo a los presupuestos y añadió que en junio del año pasado volvieron a reclamarla. "Lo que pedimos es que se afronte el problema y se resuelva", insistió el portavoz de Ganemos quien exigió que en esa mesa estén representados el Distrito Centro, los hosteleros, representantes de los patios, las cofradías, el comercio, el Consejo del Movimiento Ciudadano y que se dirija "técnicamente, no políticamente".

Por su parte, la concejala del PP Laura Ruiz alertó sobre el montaje y desmontaje de la carrera oficial. Así, Ruiz recordó que el contrato para todos los montajes de fiestas y verbenas concluye el 30 de marzo, por lo que su partido entiende que el desmontaje de los palcos de Semana Santa no podrá estar justificado desde el Ayuntamiento. Para el PP, esta es la razón que ha llevado a Aumente a decir que todo lo relativo al montaje correrá a cargo de la Agrupación porque "se le acaba el plazo", argumentó. Aun así, según la edil del PP, en la plataforma de contratación sí vienen los trabajos relativos a esta labor, por lo que volvió a criticar la gestión del cogobierno.