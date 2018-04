El Consistorio solicita ideas para las inversiones del superávit

La Delegación de Hacienda ha enviado una comunicación a las distintas delegaciones municipales para que, en un plazo de diez días, remitan propuestas para incluir en el plan de inversiones financieramente sostenibles. Este plan es el que permite acometer proyectos con el superávit de las cuentas municipales. El Ayuntamiento ha iniciado este trámite a pesar de que aún no se conoce cuál será el remanente porque no se han cerrado las cuentas -tradicionalmente siempre se han cerrado el 31 de marzo-, aunque todo indica que superará los 20 millones de euros. Se trata de dinero que el Ayuntamiento no ha gastado por la inejecución de proyectos previstos.

Con esta medida, se descarta la propuesta que realizó el PP de celebrar un Pleno monográfico en el que se acuerden entre todos los grupos los proyectos en los que se puede invertir el dinero que ha sobrado. El portavoz de los populares, José María Bellido, planteó, entre otras cuestiones, inversiones en seguridad, en parques y jardines, equipamientos en el casco histórico o un plan de eficiencia energética. Bellido recordó que el Gobierno central ha incrementado las posibilidades de los ayuntamientos para invertir el superávit, de manera que se pueden destinarse a seguridad, servicios sociales, centros docentes, bibliotecas o museos, entre otros ámbitos.