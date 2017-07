El Consistorio restringirá aún más el tráfico en el Centro desde septiembre

El delegado de Movilidad y Educación, Andrés Pino, anunció ayer las diversas reformas a las que se va a someter la ciudad durante los próximos meses hasta el fin del mandato del actual equipo de gobierno.

Con el propósito inmediato de reordenar el tráfico y el fin último de peatonalizar toda la zona Centro de la ciudad, Pino anunció que a partir de septiembre no circulará por allí ningún coche que no pertenezca a padres o madres que lleven a sus hijos al colegio, a personal conductor de vehículos de carga y descarga y a residentes. Pero es que esos accesos se limitarán y serán por menos tiempo que el horario actual. Pino recordó que se entregará una tarjeta Acire a los padres "que lo necesiten", es decir, aquellos con hijos en prescolar y los primeros cursos de la Primaria y sólo podrán acceder en coche de 08:30 a 09:30 por la mañana y de 14:00 a 15:30 a medio día. En cuanto a la carga y descarga, se ha restringido también el horario de 07:00 a 8:15, de 9:15 a 11:30 y de 16:30 a 18:30, con vistas a que no coincidan con el horario de entrada y salida de los colegios. Pino apuntó igualmente que "hay activado un correo electrónico del Ayuntamiento donde los profesionales que lo necesiten pueden solicitar el acceso al Centro".

Estas dos medidas se encuentran dentro de la segunda fase del plan de reordenación del tráfico, que pretende iniciarse en septiembre y cuya tercera parte es la retirada de los grandes autobuses del centro, algo en lo que, según Pino, "están trabajando y tardarán un poco más".

El edil volvió a incidir en que la segunda fase "nos llevará a la peatonalización de María Cristina y a la inversión de la entrada por San Álvaro, que pasará a ser de salida por la Calle Caño".

El concejal describió las medidas adoptadas para otra semipeatonalización, la de la Ronda Isasa, que "comenzará en octubre e implicará la reforma del acerado y un nuevo diseño de la calzada". Pino rechazó la idea de que peatonalizar implique la eliminación de zonas de aparcamiento e instauración de zonas azules. A propósito de este tema, el delegado indicó que "urge actuar en aparcamientos", en el área del Centro (casco histórico), Santa Marina y San Agustín. Estas medidas estarán dentro de un plan que pasa por la "adecuación y acondicionamiento de los espacios que ya hay". El delegado habló de "obras sin grandes costes", pero que desembocarán en una "ampliación de la zona de aparcamiento de la ciudad". Según informó, se pretende habilitar un pequeño solar en calle Moriscos, negociar la cesión de otro frente al colegio Luciano Centeno y un tercero al otro lado del río para la zona del casco histórico. Además, destacó que se buscan trabajadores con vistas a su reinserción de manera que se pueda acabar así con el fenómeno de los gorrillas en este tipo de aparcamientos.

También en movilidad, dentro de la ya tratada reforma del Marrubial, Pino indicó que se procedería a la habilitación de un carril bus-taxi para cada sentido en la zona, y que avanzaría por el primer tramo que actualmente recorren líneas como la 2 y la 6, es decir, Ollerías, Colón y Ronda de los Tejares. "Primero deben concluir las reformas de la calzada", destacó respecto al comienzo de las obras, y añadió que "puede ser que las obras del carril bici", que empiezan en otoño, "y del carril bus se solapen". En este ámbito, mencionó la próxima instalación de un nuevo modelo de bici pública que constará de entre 60 y 75 estaciones y un gran número de bicicletas. Otro punto del proyecto se basaría en la mejora de los carriles bici existentes y su ampliación.