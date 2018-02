El Consistorio recula y deja en 'stand by' el cambio del PGOU que afecta a Cosmos

Fin de la primera temporada del culebrón Cosmos. Como si de una serie de televisión se tratara, esta primera temporada cierra como mandan los cánones de todo buen culebrón, con la intriga de no saber cómo continuará desarrollándose la trama y si la futura corporación municipal será o no protagonista de la segunda, si es que la hay. Porque la primera temporada ha acabado con una patada hacia adelante del equipo de gobierno del PSOE e IU, que ha decidido dejar en stand by la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la cementera y que dejaría a la fábrica fuera de ordenación, obligando a la empresa a trasladarse fuera del casco urbano, opción que la firma considera inviable. El caso Cosmos lleva dos años coleando con IU -apoyada por Ganemos- abanderando el traslado de la fábrica y con el PSOE en un papel más ambiguo al respecto.

Y el equipo de gobierno deja la innovación en stand by, según detallaron ayer el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), y el edil de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), hasta conocer si los resultados de un informe que se le va a pedir a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio coinciden con los de otro informe solicitado a la Delegación Provincial de Salud "que dice claramente que las industrias de nivel 4, aquellas que valorizan [queman residuos como combustible para producir], deben ubicarse fuera del casco urbano", sentenció García. "A raíz de estudiar bien el informe de Salud y tras iniciar la innovación, para dejar más claro dónde se pueden realizar ciertas actividades industriales, que en el PGOU se recoge que pueden ser en la zona de la Campiña, ahora se hará otra consulta a la Junta para ver si hay que seguir hacia adelante con la innovación o realizar una innovación total del plan y no parcial", añadió. El objetivo del Ayuntamiento es saber si Medio Ambiente corroborará lo dictaminado por Salud "y que ambos informes nos orienten en los pasos a seguir", dijo. Una innovación total llevaría unos dos años de trámites, según dijeron.

Aumente justificó la petición del estudio a Medio Ambiente en que "en el informe que emitió Salud se han encontrado más temas que a simple vista no eran de salud, sino urbanísticos, de modo que se traslada la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que determinen y coincidan en la tesis de que desde 2001, cuando se aprobó el PGOU, ya está todo recogido". "Desde el año 2001 a 2018 se han modificado muchas normativas a nivel europeo en cuanto a las calificaciones industriales, algo que lleva a que la adaptación que tienen que hacer determinadas industrias también preocupa, porque hay que dar seguridad jurídica a las empresas", destacó Aumente.

"Cuando nos asaltan las dudas es cuando Salud dice que vamos a hacer una innovación ya recogida en el PGOU", relató el edil de Presidencia, quien puntualizó que si ambos informes coinciden "se iría a una revisión mucho más profunda del PGOU", por lo que, según relató "determinadas industrias no podrían estar dentro del núcleo urbano", lo que supondría "una negociación del Ayuntamiento con las empresas, que tendrían que ubicarse en la zona de la Campiña". Aumente insistió en que en la Campiña "también habría que clasificar suelo en una zona muy concreta, en el polígono que tiene Sadeco" y sentenció que el objetivo del Ayuntamiento en esos posibles traslados es "que no haya ninguna merma en el empleo y que haya viabilidad de futuro" en las empresas que tengan que reubicarse. En el caso concreto de Cosmos, el edil de Presidencia, insistió en que el Ayuntamiento tendrá que negociar con la empresa para buscar una salida viable "no ya por que se valorice o no, sino porque la fábrica no puede quedarse encerrada en el núcleo urbano".