El Consistorio reconoce que la plantilla de Policía no da para cubrir la demanda

Luque explicó que el equipo de gobierno tiene como prioridades Servicios Sociales, Seguridad e Infraestructuras. En el primer caso, se han incorporado ocho trabajadoras sociales y dos educadoras. En Seguridad, aparte de las oposiciones a 14 plazas de policías locales, también se repondrá un suboficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y habrá promociones de tres subinspectores y cuatro oficiales de Policía. El Ayuntamiento, además, ha llegado a un acuerdo con los representantes sindicales del SEIS para desarrollar, fundamentalmente en 2018, promoción interna. Luque explicó que también se ha producido una reclasificación de los puestos de manera que se ha nombrado a toda la plantilla como bomberos conductores, para terminar con el déficit que había en este departamento. Precisamente una de las áreas que más preocupa al gobierno municipal por la escasez de personal es el SEIS. El departamento de bomberos está formado por el personal operativo -que asciende a 162 personas- y diez directivos y, para mantener la estructura del área, haría falta la creación de 40 plazas en las distintas categorías, según un informe interno del SEIS. El servicio, no obstante, ya pudo contratar a cuatro personas de manera interina amparado en la bolsa de empleo temporal, aunque el proceso sufrió muchas vicisitudes. La reclasificación de los puestos también ha matizado el problema de los conductores.

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, ratificó que desde 2008 se han perdido 130 puestos en la Policía Local por lo que, unido a las jubilaciones que se prevén, "tendríamos que dejar de prestar servicios". Por el momento se está manteniendo la situación con la productividad o los incrementos de turno de trabajo, "aunque no sabemos cómo se podrá afrontar si entra en vigor el adelanto de la jubilación", insistió Aumente. La plantilla de la Policía Local cuenta en estos momentos con 393 agentes. Los cuerpos de seguridad mantienen la tasa de reposición del 100% desde este año al considerarse un servicio esencial, aunque el Ayuntamiento exige que la contratación en este área se mantenga al margen del resto de la convocatoria pública municipal. De lo contrario, se encontrarían con restricciones presupuestarias y la oferta se limitaría sólo al área de Seguridad.

Las limitaciones en la contratación de personal público están poniendo en jaque los servicios municipales, aunque la situación es especialmente delicada en áreas muy sensibles como es el caso de Seguridad. Tanto es así que el teniente de alcalde de Recursos Humanos, David Luque, reconoció ayer que la actual plantilla de la Policía Local "no es suficiente" para cubrir toda la demanda y todos los servicios que presta. No obstante, se buscan alternativas, como "las horas extra, compensaciones o cambios de turno", para poder llegar a todo. Luque aseguró que ya, a día de hoy, las limitaciones para cubrir las bajas están mermando la plantilla de agentes, de manera que se ha perdido masa laboral en los últimos años. La situación, además, se complicará más en los próximos ejercicios ya que la previsión, explicó Luque, es la de perder unos 70 policías hasta 2019; 30 el año que viene y el resto el siguiente, en el caso de que se apruebe el decreto que permita la jubilación a los agentes a los 60 años. En la actualidad se ha abierto un proceso de concurso oposición con 14 plazas, aunque las incorporaciones tardarán en hacerse efectivas ya que se trata de un proceso muy largo.

Más de 350.000 euros al año en la productividad de los agentes locales

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, reconoció ayer que el Ayuntamiento se puede gastar al año unos 350.000 euros en pagar la productividad de los agentes de la Policía Local, que es lo que se conoce como horas extra. Los profesionales, en estos casos, llegan a cubrir turnos enteros de ocho horas, más allá de sus horarios habituales. Aumente aseguró que con este dinero se podría pagar a alrededor de siete agentes, por lo que contradijo la teoría que impone el Gobierno central sobre las limitaciones en la contratación para regular el gasto. "Si cada año hubiéramos ido cubriendo las bajas no habríamos llegado a esta situación", insistió. La medida de adelantar la jubilación a los 60 años, una exigencia de los sindicatos, mermará aún más la plantilla, según los cálculos del gobierno municipal. "Vamos a tener que dejar de prestar servicios", insistió el teniente de alcalde. La falta de personal, no obstante, es generalizada en todos los cuerpos de seguridad o, al menos, así lo plantean los sindicatos. La Confederación Española de Policía (CEP) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP) han apuntado en más de una ocasión que el déficit de agentes en las comisarías asciende a unas 120 personas y puede seguir incrementándose.