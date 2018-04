El Consistorio quiere desbloquear el proyecto del Pósito en verano

El presidente de Mercacórdoba, David Luque, aseguró ayer que el Ayuntamiento no renuncia al proyecto del mercado del Pósito de la Corredera y que confía en poder desbloquear la situación en verano. Luque detalló que durante este tiempo "hemos mantenido una actitud de lealtad" con Mercasa, que ha estado sometida a varios cambios desde el golpe judicial a la anterior cúpula. "Nos han pedido tiempo y eso hemos hecho; las relaciones siempre han sido muy cordiales", apuntó Luque, quien aseguró que antes de verano pretenden mantener una reunión con los directivos de Mercasa para tratar este asunto. De hecho, la intención es que en esa fecha se pueda desbloquear el proyecto ya que, si la entidad pública decide finalmente no invertir, se abrirá la propuesta a un inversor privado. "Nosotros no renunciamos al mercado del Pósito", insistió Luque, de manera que saldrá adelante ya sea con inversión pública o privada.

El también teniente de alcalde contestó así a la nota remitida la semana pasada por el diputado del PSOE Antonio Hurtado, quien dijo que Mercasa había renunciado a financiar tanto este mercado como el del Marrubial tras preguntar en el Congreso por estos dos asuntos. "Entiendo que los diputados tienen que hacer su trabajo y no los voy a juzgar", dijo Luque, aunque reconoció que le había sorprendido tanto la intervención de su compañero de partido como la respuesta de la senadora del PP Beatriz Jurado.

El proyecto del Pósito incluía algunas mejoras, como la incorporación de un espacio de interpretación del edificio, un pequeño lugar para exposiciones y una oficina de atención turística. Para esto se requirió de un solar anexo propiedad de la Gerencia de Urbanismo, que todavía está en proceso de cesión.

En cuanto al proyecto del Marrubial, el concejal reconoció que han planteado algunas modificaciones y que para el gobierno municipal esta es la prioridad en el caso de que Mercasa se decida por sólo un proyecto. La intención es que las nuevas instalaciones cuentan con un parking subterráneo, con acceso de carga y descarga para los comerciantes y para el punto limpio. El espacio llegaría también hasta los terrenos de la Farmacia Militar y contaría con una zona de hostelería en la parte de arriba.

Luque detalló otras actuaciones previstas en los mercados de la Corredera y el Sector Sur, que ya anunció en agosto pero que aún no se han acometido. En el de la plaza porticada se planteó la reordenación de los puestos para dejar un espacio para degustaciones, una medida que está ahora en proceso de negociación con los vendedores. El cambio de los aires acondicionados es otra de las tareas planteadas en este edificio. De manera paralela, explicó el edil socialista, se está trabajando para regularizar la situación de los comerciantes y salgan a licitación los puestos para que dejen de estar "en precario". Los nuevos puestos que quieren una plaza tendrán que tener una actividad distinta a las existentes.