El Consistorio prevé derribar el Pabellón de la Juventud antes de abril de 2018

Según adelantó Rojas, en "esos planos que hemos trabajado con el movimiento vecinal" y que son la matriz de lo que serán las próximas instalaciones, figura en la planta principal una piscina de cubierta de 25 metros y otra de chapoteo. El edificio, que contará con servicio de cafetería, tendría además una o dos plantas de aparcamientos subterráneos, "algo que iría en función de los estudios geotécnicos que se tienen que realizar". Y por encima de la planta principal "podrían ir dos o tres plantas más de equipamientos, que no irían por encima de la piscina", detalló el edil de Deportes. "Nos iríamos así a cuatro o cinco plantas más el sótano", apuntó Rojas. "En esas plantas irían salas de cardio, de fitness, de bicicleta...", añadió. "No obstante, todo esto lo tienen que desarrollar luego los arquitectos para ese anteproyecto que servirá de base para que las empresas luego presenten más concretamente sus propuestas", dijo.

Del equipamiento actual tan sólo quedarán "algunas de sus estatuas, ya que es una reivindicación vecinal como símbolo de este Pabellón; la idea es tener algo simbólico en los accesos de esta futura instalación deportiva", tal y como adelantó el concejal, quien destacó que el Consistorio cuenta ya con un boceto de proyecto, consensuado con los vecinos, en el que se deben de basar las empresas que opten a hacer las nuevas instalaciones a la hora de diseñar el proyecto definitivo. Rojas también destacó que en el pliego que se redactará para la licitación de la concesión se incluirán cláusulas sociales, con el objetivo de abaratar para los vecinos el coste de los servicios que se presten en las nuevas instalaciones, para las que el Ayuntamiento aún no se atreve a plantear una fecha en la que pueden estar a pleno rendimiento. "No cabe duda de que una de las reivindicaciones de los vecinos que compartimos plenamente es que el pliego de condiciones tiene que llevar unas cláusulas sociales, más si cabe en el territorio en el que nos encontramos [el Sector Sur], que tienen que facilitar muy mucho el acceso de personas mayores, de colegios, de estudiantes que hay en la zona, y esa regulación la tenemos que hacer desde la Administración, tiene que salir a licitación en esas condiciones", sentenció Rojas.

El PP cree que se está dejando pasar el tiempo

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, insistió ayer en que "no se devuelve un bien a los vecinos, tal y como ha dicho la alcaldesa que va a hacer respecto al Pabellón de la Juventud, sólo con fotos y dejando pasar el tiempo". Fuentes destacó que "el Gobierno de España cedió el inmueble hace ya meses al Ayuntamiento y desde entonces no se ha hecho nada; están dejando pasar el tiempo como ocurre con otros proyectos". El viceportavoz popular criticó también que el equipo de gobierno "no tenga aún un proyecto más o menos definido a estas alturas para acometer en el Pabellón de la Juventud. Es muy grave decir que se va a devolver el Pabellón a los vecinos sin saber qué se va a devolver y esperando que sea una empresa privada la que le diga lo que hay que hacer", sentenció. Fuentes invitó al equipo de gobierno a retomar el proyecto que ya tenía el anterior equipo de gobierno del PP para el equipamiento.