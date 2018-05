El Consistorio plantea tres opciones para otra ordenación del tráfico en el Centro

El Ayuntamiento plantea tres alternativas para la segunda fase del plan de tráfico de Capitulares diseñadas por la Delegación de Movilidad, lo que significa una nueva reordenación del tráfico en el Centro de la ciudad. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, incide en que teniendo en cuenta la propuesta inicial planteada "se descarta cambiar la calle Valladares de entrada a salida, por lo que se sigue manteniendo Valladares como vía de entrada".

Con esa premisa, en el informe se propone una primera alternativa que deja la entrada en la calle Valladares "como hasta ahora" hasta la intersección con la calle Barroso. Además, si esa propuesta sale adelante significaría invertir todo el eje Buen Pastor-Conde Luque-Blanco Belmonte e invertir el eje Sevilla-Malaga-Tendillas. En esta primera opción se propone asimismo invertir el eje Osario-Caño, para que la calle Caño sea de salida. Y propone asimismo invertir el carril Tendillas, tramo Cruz Conde, San Álvaro, Ramírez de Arellano, "para que este carril pase a ser salida Norte", destaca el documento del Ayuntamiento.

El documento defiende que entre las ventajas de esta primera alternativa estaría el hecho de que "invertir el eje de Buen Pastor permite una configuración de la zona en forma de 8 y, de esa forma se obtienen multitud de movimientos dentro del sector Acire 3 [el que entra por la calle Valladares] que hoy en día no son posibles en muchos casos". Otras ventajas que destaca el documento de esta primera alternativa es que "se permite la entrada a toda la zona Acire 3 (zona de Barroso) además de por Valladares, por Tendillas y por tanto, por Alfaros y por San Pablo".

Y entre las desventajas que reseña el documento del Ayuntamiento respecto a esta alternativa 1 está el hecho de que "la entrada al aparcamiento de la calle Sevilla desde Valladares se hace más compleja, ya que al invertir Sevilla y Málaga deben ir hasta Tendillas para llegar a éste".

Respecto a la segunda de las alternativas propuestas, el informe municipal destaca que sus características principales son dejar de entrada la calle Valladares como hasta ahora hasta la intersección con la calle Barroso, además de invertir todo el eje Buen Pastor-Conde Luque- Blanco Belmonte. La segunda alternativa propone asimismo invertir el eje Osario-Caño, "para que la calle Caño sea de salida", así como invertir el carril Tendillas, tramo Cruz Conde, San Álvaro, Ramírez de Arellano, "para pasar a ser salida Norte".

Entre las ventajas de esta segunda alternativa propuesta, el documento municipal destaca que, al igual que ocurre en la número uno, invertir el eje de Buen Pastor permite un buen movimiento interno en la zona Acire 3, "pero ahora los movimientos no son completos en la parte superior del esa zona en forma de 8, ya que los dos laterales, Sevilla y Barroso, Duque de Hornachuelos, son de salida, por lo que el aparcamiento se queda sin acceso norte". "Además, ya sólo queda en bucle la parte inferior de esa zona en forma de 8, esto es Valladares, Barroso, Buen Pastor, Conde y Luque y Blanco Belmonte", continúa el informe municipal, que también reseña como ventaja de esta alternativa 2 el hecho de que "no hay incremento de tráfico en Tendillas por acceso desde el este al aparcamiento y a la zona Acire 3".

Por contra, entre las desventajas de la segunda alternativa propuesta por el Ayuntamiento, el documento incide en que "al no haber movimiento en la zona en forma de 8, no hay entrada y salida desde cualquier punto a la zona Acire 3 y a los aparcamientos. Todo el tráfico de entrada se concentra en Valladares, no habiendo alternativa para entrar por Tendillas y, por tanto, desde las calles Alfaros y San Pedro".

La tercera de las alternativas que propone el Ayuntamiento para el plan de tráfico de la segunda fase de Capitulares es "convertir en definitiva la situación actual, dejando la calle María Cristina como salida norte. De esta forma no hace falta invertir Tendillas-Cruz Conde-San Álvaro-Ramírez de Arellano-, ni sobrecargar el lateral de Tendillas".

¿Cuál de las tres alternativas será finalmente la elegida? De momento, habrá que esperar aún para ver cuál es la seleccionada dentro de una terna en la que también se plantea volver a dejar totalmente peatonal a la calle María Cristina, por la que hoy en día circulan coches y que está señalizada semafóricamente -en el caso de dejarlo todo como está, la calle María Cristina se quedaría como semipeatonal-. En un principio, la idea del equipo de gobierno era empezar a aplicar en septiembre del pasado año esta segunda fase, pensada para reducir aún más el tráfico rodado en el Centro, tal y como ya apuntó al respecto el edil de Movilidad, Andrés Pino. No obstante, el Ayuntamiento no moverá un dedo al respecto hasta no consensuarlo con los vecinos y en ello está.

En materia de movilidad en el Centro en el único aspecto en el que aún no se ha avanzado es en la retirada de los autobuses de gran tonelaje del casco histórico, ya que hay varias líneas que siguen pasando por Las Tendillas y, por el momento, seguirán haciéndolo. Pino, sin embargo, ya insistió al respecto en que hay un compromiso por parte del gobierno municipal de avanzar en la incorporación de microbuses, aunque debe haber una alternativa a todos los itinerarios.