El Consistorio peatonaliza la Ribera a lo largo del fin de semana

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, informó ayer de que el Paseo de la Ribera "se peatonaliza" este fin de semana y el tráfico no estará permitido entre la Cruz del Rastro y la Puerta del Puente durante este fin de semana. Ambrosio confirmó la medida, de la que hoy presentará el plan completo.

No obstante, la intención del Ayuntamiento para llevar a cabo este nueva peatonalización en la capital pasa por eliminar los aparcamientos de la Ronda de Isasa, tal y como planteó la mesa de veladores en el mes de febrero. Con la supresión de estos aparcamientos se ganará acerado y, de esta forma, se podrá también reorganizar los veladores de la zona y ganar espacio para el peatón. La idea se propone en el espacio que discurre entre la Cruz del Rastro y la Puerta del Puente. Este planteamiento de alargar la acera, ahora muy estrecha y donde se ubican varios veladores de otros tantos restaurantes, ya la planteó en su momento Hostecor que, una vez más, volvió a estar ausente en la mesa de veladores celebrada ayer. Son dos los viales por los que puede discurrir el tráfico en este punto señalado, una circulación que, por otra parte, está limitada al transporte público y a los residentes. La idea, según la previsión inicial del Ayuntamiento, sería ganar uno de esos viales, bastante anchos, para ampliar la acera y hacerlo de manera no muy costosa, llegándose a plantear el delimitar la zona con maceteros para que el gasto no sea excesivo. El objetivo, con todo ello, es favorecer el tránsito de los peatones, mientras que el número de plazas de aparcamiento que se eliminaría sería de 15.