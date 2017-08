El Consistorio paraliza las acciones contra la contaminación visual

El Ayuntamiento va a crear una mesa de trabajo para tratar la aplicación de la normativa sobre contaminación visual en el casco histórico. Esta es la principal conclusión que se extrajo de la reunión mantenida el lunes entre el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, y el colectivo de comerciantes y empresarios de la zona. Durante el tiempo que la mesa desarrolle su trabajo, además, se paralizarán las actuaciones contra los establecimientos que la incumplan, según explicó ayer García. En el grupo de diálogo estarán, además de los comerciantes, los hosteleros y el Consejo del Movimiento Ciudadano, junto a los empresarios, porque "esto es una cuestión de todos, aunque parece que se había enfocado sobre todo en el comercio", aseguró. García recordó que las actuaciones contra los veladores se han empezado a producir "un año y medio después" de la mesa de diálogo creada para tratar esta problemática, por lo que en el tema de la contaminación visual puede ocurrir algo parecido. El teniente de alcalde insistió en que es necesario el diálogo para poder aplicar la ordenanza, que vigila todo el mobiliario que "desvirtúe la esencia" del casco histórico, incluido el cableado eléctrico. El objetivo, incidió, es no acometer ninguna medida "hasta que no haya consenso" y volvió a reconocer que se había insistido demasiado en el comercio, cuando "hay otros elementos". En este sentido, apuntó al "gran cartel luminoso" que hay frente a la Mezquita-Catedral para señalizar un cajero automático. García también puso el foco en otros locales y restaurantes que "desvirtúan" el casco histórico. Es por este motivo que la mesa de diálogo pretende incluir a más sectores y tratar no solo la problemática de la contaminación visual, sino otros asuntos que también afectan a esta parte de la ciudad, la más visitada por los turistas y en la que tiene que haber "un equilibrio" entre la actividad turística y la vida de los vecinos.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, se mostró ayer "satisfecho" por "el cambio" dado por el teniente de alcalde de Turismo y porque este haya reconocido que "puso en la diana al comercio". Para Bados, además, "es una buena noticia" que no se vayan a iniciar medidas hasta que no haya consenso en este asunto, algo que se producirá conforme avance la mesa de diálogo que se va a crear a tal fin. El presidente de Comercio Córdoba le trasladó a García que el casco histórico adolece "de muchos problemas", no solo del de contaminación visual, por lo que le pidió que "si se quiere aspirar a la excelencia en esta zona hay que abordar cuestiones como la seguridad, la limpieza, el tráfico o la movilidad", añadió. Todas estas cuestiones se abordarán en la comisión, según el acuerdo alcanzado el martes entre las dos partes. El presidente de la patronal aseguró además que el comercio "ya estaba allí" cuando el caso histórico fue designado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1994, por lo que "nosotros no hemos dañado a ese nombramiento, sino todo lo contrario".

Bados se mostró convencido de que se puede llegar a un acuerdo y un "consenso" para mejorar la zona de la Judería y celebró que García "haya reconocido su error".