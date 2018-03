El Consistorio pedirá informes a la Junta para todos los actos en entornos BIC

El Ayuntamiento se ha puesto serio después de toda la polémica generada por el montaje de la carrera oficial junto a la Mezquita-Catedral y tras conocerse que ha habido informes tanto de la Gerencia de Urbanismo como de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía en los que se cuestionaba un posible daño al monumento. El teniente de alcalde de Presidencia y Vía Pública, Emilio Aumente, explicó ayer que, de ahora en adelante, todas las actividades que se desarrollen en la calle y en un entorno que sea Bien de Interés Cultural (BIC) requerirán de un informe previo de la Comisión de Patrimonio, informe que solicitará el propio Ayuntamiento antes de otorgar ningún permiso. Aumente, que consideró positivo que se defienda la protección de los monumentos y bienes de la ciudad, aseguró igualmente que este protocolo se va a seguir para toda la ocupación de vía pública que interfiera en uno de los muchos entornos que la ciudad tiene catalogado como BIC.

A efectos prácticos, esto puede ser la colocación de escenarios en la Noche Blanca del Flamenco que se suceden, por ejemplo, en la Puerta del Puente o en el propio Patio de los Naranjos, además del Puente Romano, entre otros. Pero puede ir mucho más allá si se tiene en cuenta la instalación de Cruces, aunque lo cierto es que en este caso la competencia para su autorización no es de Vía Pública sino de Festejos. En realidad, la petición de un informe para acometer cualquier actuación que afecte a un BIC está recogida en la propia normativa. "Cuando se trate de actuaciones no sometidas legalmente al trámite reglado de la licencia municipal, que hubieran de realizarse en Bienes de Interés Cultural, en su entorno o en bienes de catalogación general, los particulares interesados, así como las Administraciones Públicas que hubieran de autorizarlas, remitirán previamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la documentación necesaria, cuyo contenido se determinará reglamentariamente", apunta la ley de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. La administración autonómica tiene un plazo de tres meses para pronunciarse y, si no lo hace, se entiende que será favorable.

Pero no sólo el casco histórico o la Mezquita tienen la consideración de BIC. En Córdoba hay muchos bienes catalogados con esa protección que van desde el Alcázar a la Casa de las Campanas, la antigua Escuela de Agrónomos, la mayoría de las iglesias fernandinas o el Gran Teatro. La normativa exige que los inmuebles catalogados "tendrán un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta 50 metros en suelo urbano" hasta 200 si se trata de suelo no urbanizable. Teniendo en cuenta que el Gran Teatro está protegido, la decisión del Consistorio puede afectar a las actividades que se realizan en el Bulevar, que no son pocas en determinadas épocas del año.

La Gerencia Municipal de Urbanismo fue la que inició la polémica al elaborar un informe que posteriormente fue elevado a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Los dos cuestionaban el montaje de la carrera oficial -gestionado este año por la Agrupación de Cofradías- debido a la colocación de algunos anclajes en los muros de la Mezquita-Catedral. El Ayuntamiento aseguró en su momento que el montaje era similar al del año pasado, cuanto contó con todos los permisos de la Junta, mientras que la Agrupación dijo que las estructuras que soportan las sillas están hechas, precisamente, para no dañar al monumento y aseguró que la Agrupación es la última interesada en dañarlo. Además, añadió que la empresa que lo ha hecho es la misma que trabajaba para el Ayuntamiento y apostilló que este último revisó los planos de montaje de todo el recorrido cofrade.