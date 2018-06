El Consistorio se queda sin los fondos europeos para la incubadora Biotech

Se anunció a bombo y platillo y se dio por seguro un proyecto que, a día de hoy y a falta de que desde el cogobierno den las explicaciones necesarias, está en el aire. Se trata de la incubadora especializada en empresas biotecnológicas -Bio Incubadora de Alta Tecnología (Biotech) dirigidas al ámbito de la salud o la alimentación- que pretendía ser un referente nacional y que aspiraba a ser financiada por fondos europeos que finalmente no se han conseguido. El Ayuntamiento -con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la cabeza- dio por hecho que el proyecto iba a conseguir esa subvención -fijada en dos millones de euros- el pasado 1 de marzo, cuando se presentó la iniciativa en un acto celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) en el que participaron el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, además del rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, o la gerente del Hospital Reina Sofía, Valle García. Sin embargo, no sólo no se ha logrado sino que la candidatura de Córdoba ha sido la peor puntuada de las tres presentadas en Andalucía.

La resolución de la Fundación Incyde -entidad que otorgaba los fondos- la dio a conocer ayer el portavoz del PP, José María Bellido, quien se mostró muy crítico con la actitud del cogobierno en este asunto, entre otros motivos, por haber ocultado la información y por haber dado por hecho que se conseguiría la iniciativa, que la alcaldesa calificó como "proyecto de ciudad". De hecho, en la presentación del 1 de marzo se dijo ciertamente que la de Córdoba era la única propuesta presentada.

El portavoz del PP exige responsabilidades políticas al gerente o la presidenta del Imdecc

El dictamen que deja fuera el proyecto de la incubadora de la línea de ayudas europeas es demoledor. Así, se obtiene una puntuación baja en el apartado de horas de formación, pues se ofrecen 4.956 frente a las 37.820 por la que apostó la empresa ganadora. También se está por debajo en los indicadores de empresas, pues en Córdoba asciende a 500 por las 700 de la iniciativa que ha quedado en primer lugar: una propuesta de Cajamar sobre gestión del agua. Donde la valoración es más negativa es en el apartado de financiación, donde se han obtenido cuatro puntos sobre diez posibles. La causa, que "no se identifican fuentes de financiación que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad futura del centro". Igualmente, recoge el informe, "no se ha podido valorar tampoco el análisis del impacto coste/beneficio que la incubadora puede tener e la región e incluso a nivel nacional y que garantice la perdurabilidad y sostenibilidad de la iniciativa y sus efectos más allá de los plazos mínimos exigidos en la convocatoria". Donde también se sacan pocos puntos es "en aspectos como las cartas de apoyo d empresas de ámbito internacional que son de carácter genérico y con escasa presencia de empresas líderes en el sector".

Bellido pidió "responsabilidades políticas, porque alguien se tiene que ir". El portavoz popular apuntó al gerente o a la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), que lideraba el proyecto. Bellido exigió igualmente que el cogobierno informe de qué va a hacer, si se va a continuar con este proyecto, aunque ha planteado sus dudas puesto que no está incluido en los presupuestos municipales.