El Consistorio ve en la economía la clave para paliar la pérdida de población

El gobierno local es partidario de generar una actividad económica "potente" como solución para paliar el descenso de población que se vive en la capital desde el año 2013, al perder unos 3.000 habitantes, entre otras medidas, tras los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a 2017. El teniente de alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente, manifestó ayer que "hay un tema importante que es el factor de la emigración", con "la gente joven que termina sus estudios y no tiene futuro, estando muy cualificada y preparada", de modo que "lógicamente tienden a buscar trabajo fuera de Córdoba". En este sentido, el edil comentó que dichos jóvenes tienen "facilidad al contar con unos requisitos muy buenos para tener trabajo fuera", de manera que supone "un elemento importante" en las cifras de población.

Por otra parte, consideró que "hay muchas personas que habían llegado a Córdoba en la época de economía potente, cuando había un alto nivel de empleo", que "también están abandonando la ciudad". Además, señaló que "la gente joven no está con el tema de tener hijos de una forma mucho más factible por la coyuntura económica", por lo que "todo se mezcla", lamentó Aumente, para apostillar que "hay una suma de varias cuestiones por las que se produce el descenso de población en la ciudad". A todo ello se une que "cada vez hay población más anciana", a la vez que "no hay reposición por abajo" de la pirámide de población, de forma que "la ciudad si no tiene un futuro más halagüeño en cuanto a tener una actividad económica más potente, no se va a recibir gente de fuera".