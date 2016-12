El Consistorio dice que colaborará para desbloquear la Comisaría

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ofreció ayer "plena disposición del Ayuntamiento" para que el Ministerio del Interior pueda acometer la construcción de la nueva comisaría, prevista inicialmente en las actuales instalaciones de Campo Madre de Dios. Ambrosio manifestó que, "a pesar de la sorpresa respecto a la titularidad del suelo donde se levanta la actual comisaría", desde el Consistorio "se realizarán todos los trámites para intentar solventar este asunto a la mayor brevedad posible". En ese sentido, el Ayuntamiento "está abierto a cualquier solución que garantice la permanencia de esa inversión en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE)" y sea posible "la construcción de la nueva comisaría, que dote de unas instalaciones modernas, tanto a los funcionarios que prestan su trabajo en las mismas, como a la ciudadanía que tiene que utilizarlas". Esa voluntad de colaboración "fue la que la alcaldesa trasladó al secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en la reciente reunión mantenida entre ambos"

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Pedro García, confió en que "no se pongan excusas sin consistencia para no construir una nueva comisaría y no hacer la inversión" prevista por el Ministerio del Interior, porque, "si el problema es el diálogo, lo habrá hasta la saciedad, y si el problema son cuestiones urbanísticas o de propiedad, el Ayuntamiento lo va a solucionar y pondrá todo a disposición del Ministerio del Interior para que se cumplan los compromisos de la nueva comisaría".

García reaccionó así a las críticas que hizo el portavoz municipal del PP, José María Bellido, al hecho de haberse enterado por la prensa de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que preside García, va a pedir la reversión del suelo de la comisaría para poder ponerlo a disposición del Ministerio del Interior y que éste pueda acometer el proyecto cuanto antes, tal y como adelantó el Día. Bellido dijo que espera que haya "algún expediente administrativo" respecto a esta propuesta del gobierno municipal de PSOE e IU, al entender que "no son las formas adecuadas, por parte del Ayuntamiento, el estar llevando un asunto con el Ministerio del Interior a través de los medios de comunicación, de modo que, cuando tengamos papeles y expedientes" y los pueda valorar Interior, será cuando puedan opinar los populares.