El Consistorio descarta anticipar una Cabalgata que mejora la seguridad

La Cabalgata de Reyes Magos 2018 será el 5 de enero o no será. Este es el mensaje que resulta después de escuchar al teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, quien ayer aseguró que es "imposible" adelantar la fecha de un cortejo, por todo lo que implica establecer un plan de seguridad y tráfico para garantizar el recorrido. Aumente insistió en que el único plan alternativo que se contempla es de que Sus Majestades se desplacen hasta la Diputación, donde recibirían a los niños, aunque también se ha planteado que se inicie el cortejo y se pueda paralizar en algún momento del recorrido, donde se va a prever ubicaciones para reguardarse. Con todo, el teniente de alcalde destacó la seguridad con la que contará esta edición de la Cabalgata, en la que por primera vez se hará controles de alcoholemia a los conductores de las carrozas y en la que se incrementará el recorrido protegido con vallas flexibles, entre otras medidas que contempla el plan.

El Ayuntamiento de Córdoba ha descartado por tanto mover de día una fecha tan señalada, como sí lo han hecho otras localidades de la provincia, entre ellas Priego de Córdoba, Almodóvar del Río o Peñarroya-Pueblonuevo. El teniente de alcalde de Seguridad, de hecho, se mostró "optimista" en que el cortejo pueda salir el viernes a las 17:00 desde la plaza de Santa Teresa, ya que las predicciones meteorológicas "van cambiando". Por el momento, y según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de lluvia se mantiene en el cien por cien. El área que dirige Aumente lo ha previsto todo para que la comitiva de este año sea la más segura hasta el momento, con nuevas medidas para evitar posibles accidentes. Como ya se ha adelantado, entre las 15:30 y las 16:30 se realizarán pruebas de alcoholemia a los conductores de las carrozas, "no porque no nos fiemos de ellos, sino porque hay que extremar todas las medidas", apuntó Aumente. Se trata de la primera vez que se realiza esta prueba, que fue acordada en la reunión que hace unos meses celebraron todos los jefes de la Policía Local de Andalucía para aunar criterios en torno a la seguridad. También de esa cita salió otra de las novedades del recorrido en este año, como el incremento de la parte del trayecto que contará con vallado elástico. Así, irá desde la plaza de Santa Teresa hasta la plaza de Andalucía, desde el inicio del Paseo de la Victoria hasta la plaza de Colón y desde la Puerta del Colodro hasta el final de la avenida Agrupación Córdoba. Unos 120 policías locales velarán por la seguridad de todos los presentes, en coordinación con los agentes de la Policía Nacional. Además habrá cuatro ambulancias distribuidas por todo el recorrido para atender posibles urgencias.

Un año más, no se tirarán caramelos al paso por el puente de San Rafael, que se hará de la manera más rápida posible y en este punto habrá voluntarios de Protección Civil para que la gente no se suba al pretil al paso del cortejo. Cada carroza, además tendrá una persona responsable que viajará en ella para comunicar y resolver cualquier incidencia y que será designada por la Federación de Peñas. También estarán en cada carroza seis voluntarios y dos auxiliares de seguridad, a los que les corresponderá controlar a los niños y al resto de personas que viajan en las carrozas y evitar que el público se acerque de modo peligroso para recoger caramelos u otros productos infantiles. Hay que tener en cuenta que alrededor de 500 personas forman parte de la comitiva real que este año, si la lluvia no lo impide, recorrerá las calles de Córdoba.

En cuanto al tráfico, en la Plaza de Andalucía se desviará toda la circulación procedente de la Avenida de Cádiz hacia la Avenida de Granada y en sentido al Puente de Andalucía. Para evitar gran intensidad de tráfico en este punto, se realizarán desvíos complementarios en glorietas El Palo y Ciudad de Córdoba, que se mantendrán hasta que la cabalgata rebase la intersección de Conde Vallellano con la Avenida del Aeropuerto.

Cuando la afluencia de público sea masiva en el cruce Vallellano con avenida del Aeropuerto, el tráfico procedente de la Avenida de los Mozárabes se desviará por la vía de servicio de la Avenida de República Argentina y el procedente de la Avenida del Aeropuerto, hacia la calle Tomás de Aquino, dirección Parque Cruz Conde. Se cortarán todos los accesos al Paseo de la Victoria con tráfico rodado, con los desvíos oportunos. Además, la Avenida de Gran Capitán se cortará en la Avenida de América, con filtro que solo permitirá los accesos a zonas anteriores a Ronda de los Tejares. Se realizará otro segundo corte desvío a la altura de Reyes Católicos.

A los usuarios de los aparcamientos de Edaco y Bulevar del Gran Capitán se les dará salida por Calle Góngora y giro a la izquierda por el Bulevar hacia Calle San Felipe. En el Pretorio se cortará el acceso a Acera de Guerrita con los desvíos pertinentes. En la Plaza de Colón se desviará el tráfico hacia Puerta del Rincón. En cuanto al tramo final, se realizarán los desvíos necesarios para evitar el acceso de vehículos a Avenida de las Ollerías, se bajará la pilona de la calle Cárcamo y en la avenida Agrupación Córdoba se establecerán las salidas correspondientes cuando la vía quede cerrada.