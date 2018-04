El Consistorio llega a la cuarta prórroga con Defensa para que ceda Caballerizas

Y ya van cuatro prórrogas, la última se firmó el pasado miércoles y, como las anteriores, ésta aspira a ser la última. El director de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, José Francisco Pérez-Ojeda, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, han rubricado -vía telemática- la nueva adenda del convenio por el que Caballerizas Reales sigue perteneciendo a la cartera que dirige María Dolores de Cospedal por un año más, aunque la gestión corre por cuenta municipal. Eso sí, el plazo fijado es ahora de un solo un año, cuando la alcaldesa ya anunció que la firma de la adenda sería para dos años. Se da la circunstancia, además, de que se repite la misma situación del ejercicio anterior, cuando en las mismas fechas se firmó otra prórroga con el mismo objetivo y por el mismo tiempo; al igual que en 2017 el plazo del acuerdo para este ejercicio vencía el 14 de abril.

Sin embargo, ahora parece que la situación ha evolucionado un poco y Defensa ha hecho nuevas peticiones al equipo de gobierno municipal, como que la adenda del acuerdo fuese sólo de seis meses, tal y como ayer indicó el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien reconoció que el propio Ayuntamiento solicitó "un mayor plazo de tiempo, porque en la cuestión administrativa si no se cumplía en los seis meses habría que acudir a otra y era mejor la ampliación de un año para cerrar definitivamente la permuta" de Caballerizas Reales al Consistorio.

El plazo de la última adenda suscrita entre ambos concluía el próximo 14 de abril

Para que el tiempo no siga pasando el balde y se llegue a un acuerdo entre ambas partes, el Ministerio de Defensa también ha pedido al Ayuntamiento que se celebre una reunión en el plazo de medio año en Madrid para evaluar el acuerdo, si no se hubiera llegado a un cierre de la compra o permuta del edificio. Mientras, en este tiempo ambas instituciones tienen que hacer sus respectivas tasaciones sobre el inmueble; una de las primeras estimaciones que se hizo fue de cinco millones de euros, aunque todavía no hay nada cerrado. Según Aumente, "nosotros casi la tenemos culminada, pero habrá que llegar a un acuerdo", al tiempo que consideró que la diferencia entre ambas "será mínima".

La opción que se plantea es que o el Ayuntamiento adquiera Caballerizas Reales bajo el pago de una cuantía económica -de la que Aumente no quiso avanzar ningún dato- o que el Consistorio permute el inmueble con Defensa por un solar; en este caso, el también edil de Seguridad indicó que una de las superficies que se barajan es una que se encuentra ubicada en la zona del Zoco. Por el momento, según el edil socialista "ya hay un acuerdo verbal para la permuta, pero primero hay que negociar".

En el momento que esté el acuerdo, continuó, "se tendría que iniciar el expediente administrativo y antes de los seis meses Caballerizas estará en poder del Ayuntamiento". Aumente destacó también que la adenda solo hace referencia a Caballerizas Reales, si bien, "hay que cerrar también" un acuerdo para la cesión al Consistorio de la antigua farmacia militar de Lepanto, donde se prevé un mercado, así como la expropiación en la Ronda del Marrubial de cara a "culminar toda la operación".

En su intervención, el responsable municipal del área de Presidencia también aludió a la situación en la que quedará durante el próximo año Córdoba Ecuestre, entidad que lleva al frente de Caballerizas Reales durante veinte años. Así, Aumente aseguró que con esta nueva prórroga la organización que preside Rafael Blanco podrá continuar con su programación. Tras conocer el anuncio de Aumente -el mismo que ya hizo también el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, el pasado 3 de abril, aunque dijo que la adenda sería de dos años-, el presidente de Córdoba Ecuestre señaló que a final de cuentas la situación "se queda igual". "Ahora queda un año para resolver que Caballerizas Reales sea de titularidad municipal", anotó. Blanco pidió a ambas partes que "se pongan a negociar en serio porque llevan tres años y siempre lo han ido dejando para el final" y lamentó que en este tiempo "no se ha dado importancia suficiente a Caballerizas Reales en la ciudad".