El Consistorio prevé cerrar 2019 con los fondos Edusi ejecutados al 80%

El edil de Presidencia, Emilio Aumente, destacó ayer que el equipo de gobierno proyecta cerrar 2019 con un nivel de ejecución del programa de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (los llamados fondos Edusi) del 80%. Aumente recordó que el horizonte de estos fondos -con el que se financirán proyectos a los que la Unión Europea aporta 15 millones de euros y el Ayuntamiento, 3,7 millones- se sitúa en 2020 y que ya se ha constituido la comisión de seguimiento de dichos fondos "y esperamos que en breve se seleccionen los proyectos, con lo que se desbloqueará toda una tramitación que es farragosa", dijo. "La mayor parte de los fondos la vamos a emplear en 2018 y 2019", puntualizó el edil de Presidencia durante su comparecencia para dar cuenta de los asuntos tratados en la última Junta de Gobierno Local, en la que se tomó conocimiento del decreto que designa al secretario de la comisión de seguimiento de los fondos Edusi.

Tras la constitución hace tan sólo unos días de esa comisión de seguimiento de los Edusi, ahora se abre el proceso para poner en marcha la convocatoria de proyectos, que deben proponer las distintas delegaciones y empresas municipales presenten sus propuestas para que sean financiadas por esta subvención europea, tal y como detalló. A partir de que se publique la resolución, habrá un plazo de 40 días para presentar proyectos, que después se evaluarán y se hará un listado de los que se podrán incluir de manera definitiva. Aumente relató que "la próxima semana o la siguiente sacaríamos la convocatoria y todas las delegaciones y las empresas municipales presentarán a la misma algún tipo de proyecto o de trabajo que están dentro de las líneas que ya están aprobadas en el Ayuntamiento para los Edusi", detalló el también concejal de Seguridad Ciudadana.

"Esos proyectos tienen que pasar una criba, dado que desde el Gobierno central se nos tiene que certificar que cumplen los requisitos que ya tenemos aprobado como líneas a seguir; a partir de ese momento, todo lo que se valide pasará a encargo de proyecto, que entrará en contratación, se harán los pliegos y saldrá a oferta", apuntó. "Cada iniciativa que se presente no será la redacción íntegra del proyecto, ya que si después no se valida no vamos a hacer un trabajo que luego no sirva; sería sólo el esquema de cada proyectos", aclaró. Respecto a esas líneas aprobadas para los proyectos, el Ayuntamiento se ha centrado en cuatro grandes ejes temáticos para repartir los proyectos: el primero, mejorar el uso de la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación; favorecer la transición a una economía baja en carbono; conservar y proteger el medio ambiente promover la inclusión social.

En la Junta de Gobierno Local también se aprobó el expediente de contratación del servicio de montajes municipales en la capital y las barriadas periféricas, con el pliego de condiciones para tres años, ampliable a otros tres, con una cantidad de más de 1,6 millones de euros.