El Consistorio busca las alternativas para los pagos de las salas del Imdeco

El teniente alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente, afirmó ayer que el Ayuntamiento está buscando "alternativas" para finalizar los contratos que mantiene con los clubes deportivos que gestionan las salas del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) después de que el Tribunal de Cuentas haya cuestionado el modelo utilizado hasta ahora. "La forma en la que se estaba haciendo no se puede hacer", reconoció Aumente, tras conocer que el órgano fiscalizador ha detectado supuestas irregularidades en el modelo utilizado por el Imdeco para pagar a las concesionarias el déficit generado por las salas deportivas de barrio.

Sobre esto último, el también delegado de Seguridad afirmó que el asunto está en manos de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, así como del Imdeco, y recordó que una vez abierto el expediente de alcance se recurrió y se presentaron alegaciones desde el Consistorio, a lo que el Tribunal de Cuentas ha respondido pidiendo la información sobre quienes eran las personas que ejercían el control presupuestario de los hechos que se denuncian. Por esto mismo, Aumente señaló que desde el Ayuntamiento no se hablará del tema hasta que ese informe esté listo, eso sí, apostilló que todo está "referenciado a un tema del año 2013, no de ahora, por lo que eso corresponde a la corporación anterior y no a la actual".

El Imdeco aporta unos 300.000 euros anuales para suplir el déficit de sus salas deportivas y lo hace a través de una subvención que se concede a determinadas empresas que gestionan esos espacios. En este caso, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado esas concesiones administrativas, concretamente las referidas a 2013, al considerar no válido ese mecanismo de subvenciones ya que no cumple con los requisitos de una subvención. Se entiende, por lo tanto, que se estaba dando directamente dinero a esas empresas a través de un sistema que debería introducir un proceso de concurrencia pública.

Esas alegaciones realizadas por el Ayuntamiento ya fueron rechazadas por el Tribunal de Cuentas, que ha elevado el caso a la sala de Enjuiciamiento que ya investiga un posible delito de responsabilidad contable por alcance. Por esto mismo se exige ahora al Ayuntamiento que aporte una información detallada de quienes gestionaban esos pagos en el Imdeco, desde consejeros hasta técnicos.