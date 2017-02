El Consistorio busca otra alternativa a los porteros por la falta de presupuesto

La problemática con el servicio de porteros de los colegios no termina de cerrarse. El retraso en la aprobación de los presupuestos municipales complica ahora la contratación de este personal para varios centros, teniendo en cuenta que sacar las cuentas hacia adelante es condición sine qua non para poder sacar plazas que cubran el servicio. Esto, unido a que el Ayuntamiento no puede ampliar el contrato con la empresa privada que actualmente presta el servicio, hace que este personal no esté 100% asegurado durante, al menos, 15 o 20 días. Así lo explicó ayer a el Día el concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento, David Luque, quien habló de la posibilidad de tirar directamente del personal municipal para cubrir estos puestos hasta que se realicen las contrataciones. Esta opción planteada por Luque aún está en fase de estudio, teniendo en cuenta que ha sido esta misma semana cuando se ha determinado que los presupuestos municipales para este ejercicio se aprobarán, como pronto, en el próximo Pleno ordinario que tendrá lugar el 7 de marzo. La búsqueda de la alternativa por parte del Consistorio manifiesta la posibilidad de que haya un periodo en el que varios centros educativos no cuenten con porteros dada, precisamente, esa dilatación para el visto bueno a las cuentas. El Ayuntamiento había confiado en tener listas las cuentas antes de que finalizara el mes para poder tirar de interinos, pero esto finalmente no puede ser y se busca un plan b que pasa por reubicar de manera momentánea al personal municipal en estos colegios. La situación es complicada porque, sino hay alternativa, el próximo martes habría varios centros que se quedarían sin el portero principal o sin el segundo de refuerzo, como mínimo, una semana, la que pasa desde que se acaba el contrato con la empresa privada hasta que se aprueben las cuentas y se busque nuevo personal, esta vez desde el Ayuntamiento. Las fechas, por lo tanto, se alargarán, dado que no sólo basta con sacar adelante las cuentas, sino que también habría que acometer una modificación de crédito para esas contrataciones.

El concejal delegado de Educación, Andrés Pino, manifestó ayer que espera que ese tiempo sea "el mínimo posible" aunque reconoció que todo el proceso que hay que llevar a cabo "no es cuestión de un día". Pino adelantó además que serían "siete u ocho" colegios los que precisarían de un portero a jornada completa y otros "cuatro o cinco" los que necesitan un segundo trabajador. La falta de este servicio ha propiciado múltiples quejas de las familias de los centros afectados.