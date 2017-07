El Consistorio aprueba el pliego técnico de la nueva ayuda a domicilio

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria, aprobó ayer el pliego técnico y administrativo relativo al servicio de ayuda a domicilio. Según expone la proposición de Gestión y Administración para su aprobación, el expediente saldría a contratación por un montante de 28,7 millones de euros, unos 14 millones para 2018 y otros 14 para 2019.

Se trata del primer paso para adjudicar el servicio a una nueva empresa, por lo que aún quedarían varios pasos administrativos hasta que se adjudique definitivamente. Según explicaron ayer a el Día fuentes municipales, el pliego sale a raíz de varias propuestas de Servicios Sociales basadas en la participación y "la economía social".

Este contrato viene después de toda la polémica surgida con Clece, la empresa que actualmente presta el servicio pero la misma que ha anunciado que dejará de hacerlo el próximo día 25 de este mes. Mientras el Ayuntamiento anunciaba que el contrato con Clece se prorrogaría automáticamente, la empresa anunciaba que no prestaría el servicio y que la normativa no podía obligarla. Entre los motivos destacados por Clece para decidir no prestar el servicio se encuentran lo que la firma ha calificado como "campaña de descrédito" contra su imagen, además de la escasa rentabilidad económica que dejaría prestar el servicio en 2018.