El Consistorio deja en el aire la falta de porteros hasta que haya presupuesto

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, dejó ayer en el aire la medida que el Ayuntamiento tomará ante la falta de porteros en los colegios en caso de que el presupuesto municipal no esté operativo antes de que acabe el contrato con la empresa privada (finales de este mes) que actualmente gestiona el servicio. La regidora recordó que el presupuesto tiene un plazo de exposición pública que acaba el 17 de febrero y a partir de ahí hay un tiempo para responder alegaciones. "Y si no hay ninguna alegación el mismo 17 de febrero entra en vigor", con lo cual "no habría ese plazo" para que se haga efectivo. "Como el 17 de febrero no ha llegado y no sabemos si a día de hoy va a haber alegaciones, no me gustaría adelantar acontecimientos", agregó Ambrosio. Sin embargo, lo normal es que cada anualidad se presenten recursos al proyecto elaborado por el gobierno municipal.

Por su parte, la delegada de Hacienda, Alba Doblas, aseguró que la idea es tener las cuentas municipales operativas para el 1 de marzo, fecha a partir de la cual el Consistorio no podrá volver a firmar contratos con empresas privadas para el servicio de portería de los colegios por la ley de la administración local y el varapalo judicial que supuso la suspensión del acuerdo para definir los servicios esenciales (recurrido por la Abogacía del Estado). No obstante, no sólo hay que contar con el presupuesto en vigor, sino que hay que acometer una modificación de crédito para estas contrataciones.

El contrato que ahora está en vigor acaba a finales de este mes, por lo que en caso de que sí se presenten alegaciones el Ayuntamiento tendrá que buscar una pronta solución a este problema que viene arrastrando desde el pasado curso.

La alcaldesa manifestó que "de una manera o de otra vamos a ser sensibles y buscar soluciones, en solitario, como lo hemos hecho hasta ahora". "Sigo reclamando que esta situación de falta de personal para abordar servicios muy sensibles y que son esenciales para este Ayuntamiento desde luego no es una decisión de este equipo de Gobierno ni de esta Corporación" sino que "tiene que ver con una serie de trabas para poder hacernos con los recursos en materia de personal que son necesarios para prestar el servicio", aseveró Ambrosio.

Al respecto, la pasada semana el concejal de Educación, Andrés Pino, se reunió con una veintena de directores de colegios que exigían una solución definitiva. Pino garantizó la prestación del servicio durante febrero y reconoció que se está buscando una alternativa que tiene que estar lista, sí o sí, antes de que finalice el mes.