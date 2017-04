El Consistorio fija ahora en junio el plan de tráfico en Capitulares

En un principio, el proyecto de peatonalización de la calle Capitulares y la reordenación del tráfico en esta zona de la capital iba a arrancar tras la Semana Santa. Pues bien, los días de Pasión han acabado y el plan sigue sin comenzar. Ante esta situación, el edil de Movilidad, Andrés Pino, reconoció ayer que la primera fase del plan de tráfico previsto tras la peatonalización de la calle Capitulares se pondrá en marcha la primera semana del mes de junio -en concreto a partir del martes 2 de junio, según sus previsiones-, con el cambio de sentido de diversas calles del entorno.

Hasta que esta fase se desarrolle, Pino detalló que se realizarán diversas actuaciones. Entre otras, señaló que, por ejemplo, a lo largo de la primera semana el próximo mes de mayo se comenzarán a modificar las señales de tráfico de la zona donde se reordena el tráfico. Así, citó los cambios de sentido de las calles Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva y Pedro López. Pino recordó que en este mismo periodo, además, se instalará una cámara para vigilar la restricción del tráfico en la calle María Cristina. Ésta, incidió, "quedará libre exclusivamente para residentes -de la zona Acire 3 y 7- y taxis". El concejal subrayó que en esta vía, por la que ahora sí que transitan vehículos, tampoco se podrán hacer trabajos de carga y descarga. "Ésta es la primera fase, la segunda queremos que se ponga en marcha lo antes posible", destacó el concejal. Esta futura segunda fase que, según Pino, estará en marcha "lo antes posible", contempla la peatonalización de la calle María Cristina.

Pino también hizo referencia a la concentración en las puertas del Consistorio de la plataforma Por una Córdoba Accesible, que se celebró el pasado 6 de abril y con la que este colectivo exigió una revisión del plan y demandó que no se peatonalizase la calle Capitulares de forma integral. A pesar de contar con el rechazo de los vecinos de la zona centro de la capital, el edil confirmó que no ha tenido nuevos contactos con ellos. "No he recibido solicitud de reunión de esta plataforma", indicó. Y añadió que "me reuní con ellos con anterioridad, pero de momento no he recibido ninguna solicitud".

La puesta en marcha de este nuevo plan de tráfico tras la peatonalización de Capitulares hará que la circulación en el entorno de La Corredera cambie casi por completo. Así, Rodríguez Marín cambiará de sentido, de la misma forma que lo harán Pedro López y Gutiérrez de los Ríos. Esta modificación hará que por esta calle se pueda acceder ahora a San Andrés y de ahí a San Lorenzo, permitiendo la salida hacia Levante.

El cambio de sentido, además, se ejecutará en varias vías, entre ellas la calle Caño, una de las entradas al centro y que ahora será de salida. Es decir, la vía, a la que hay que llegar por la calle San Miguel, cambiará de sentido, dando de esta forma una salida a los vehículos hacia Ronda de los Tejares. También se estudiará la retirada de grandes autobuses de toda la zona céntrica.