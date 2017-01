El Consistorio admite dificultades en la implantación de las 35 horas

Desde ayer mismo, los trabajadores de la Junta de Andalucía recuperaron la jornada laboral de 35 horas semanales, perdidas en 2012 tras haber funcionado desde 1999. El Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado ya en más de una ocasión que, de cumplir con una serie de objetivos, se podría estudiar aplicar ese horario a los empleados municipales. Sin embargo, parece que no es tarea fácil. Tal y como reconoció ayer el primer teniente de alcalde, Pedro García, es "muy difícil" que esto pueda llevarse a cabo en la totalidad de la plantilla municipal y se remitió a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, reformada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que deja muy poco margen, prácticamente ninguno, a los ayuntamientos para contratar más personal. Aún así, García aseguró que el equipo de gobierno ya trabaja para que las 35 horas puedan ser trasladadas a lo municipal y que no sean sólo los trabajadores autonómicos las que las disfruten. Es más, el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó dar un margen de tolerancia de 15 minutos a estos trabajadores, tanto a la entrada como a la salida, para mejorar la concialiación laboral. Sin embargo, no se trata de una aplicación de las 35 horas como la que ha llevado a cabo la Junta. El también delegado de Turismo recordó además que su partido, Izquierda Unida, ha sido de los que "de toda la vida" ha pedido que la jornada laboral de 35 horas sea efectiva, tanto en funcionarios como en trabajadores de empresas privadas.

Los objetivos que al parecer de García debería cumplir este horario algo más reducido del habitual serían la conciliación laboral, un aumento de la productividad del trabajador y la creación de nuevos empleos. En esta última meta fue en la que García se detuvo para manifestar que la aplicación de la citada jornada no tendría sentido si no sirve para crear más empleo y así cubrir las horas que quedaran libres. Ahí es donde el primer teniente de alcalde entiende que es "casi imposible" ejecutar la medida, al no poder contratar por esa ley nacional.

Aún así, el responsable municipal puso algunos ejemplos llevados a cabo por el Ayuntamiento en este sentido, como la creación de la bolsa de Sadeco. Eso sí, de finalmente aplicar las 35 horas, se haría en servicios seleccionados como los comunes, en el propio Ayuntamiento, Servicios Sociales o las áreas situadas en Gran Capitán, es decir, que en su mayoría se llevarían a cabo en servicios administrativos, donde más personal hay y tan solo habría que rotar y no contratar.

En todo caso, para García la generación de más empleo sería condición sine qua non para que la vuelta al horario de las 35 horas tenga sentido, además de esa conciliación laboral que ganaría el trabajador, y la productividad que está demostrado que generaría. Si el Ayuntamiento pretende conseguir esta medida, añadió el primer teniente de alcalde, es que los funcionarios municipales se equiparen a los de la Junta y no haya "trabajadores de primera y de segunda".