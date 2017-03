El Consistorio actualizará el reglamento de los centros cívicos para el año 2018

Los centros cívicos municipales contarán con un nuevo reglamento en el año 2018 de forma que sus normas de funcionamiento se adapten al siglo XXI, según indicó ayer la delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas. Ésta es una de las principales demandas que surgieron de las II Jornadas de Participación Ciudadana Repensando los centros cívicos, ¿qué centros cívicos queremos?, que se celebraron el pasado mes de enero y a las que acudieron aproximadamente un 51% de ciudadanos asociados y un 49% de no vinculados a este tipo de entidades.

Doblas se refirió a "la gran cuestión de siempre", es decir, la falta de personal, "visibilizada por parte de la ciudadanía" y que fue una de las cuestiones que se debatieron en las jornadas. Al respecto, apuntó que el Ayuntamiento está "supliendo carencias como podemos y no pueden acabar de solucionarse si no damos al traste con la tasa de reposición". Además, hay personal que no se cubre y "demandas laborales que desde esta delegación compartimos y vemos con preocupación pero que no se pueden corregir desde la administración local" debido a la Ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local o Ley Montoro. Ante esto, "trataremos de suplir con contratación externa, pero esa no puede ser la solución", incidió Doblas.

Resalta la necesidad de una mayor apertura de horarios y revisión de los servicios que prestan

En esta línea, el Ayuntamiento también está "estudiando un modelo de autogestión". La delegada de Participación Ciudadana explicó que "contamos con un tejido asociativo como creo que no tiene ninguna otra capital de España y, en ese sentido, confiamos en que los modelos autogestionados puedan, en cierta manera, paliar esa situación de déficit de personal a la que hoy nos vemos abocados". Según Doblas "no es falta de dinero, tenemos recursos y podemos distribuirlos bien, pero nos impiden realizar una de las necesidades más básicas, que es contratar personal".

Otras de las conclusiones que salieron de las jornadas fueron la necesidad de una correlación del centro cívico y sus equipamientos con la junta municipal de distrito, una mayor apertura de horarios a la ciudadanía, revisión de los servicios que se prestan y "pasar de una ciudadanía usuaria a otra implicada en la gestión del centro cívico".