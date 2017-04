El Consistorio y Cruz Roja facilitan vivienda a 26 familias en exclusión

Gracias al programa en 2016 se atendieron a 82 personas agrupadas en 26 familias. "De todas ellas, 63 recibieron la prestación de alojamiento y 19 no fueron alojadas, pero recibieron ayudas económicas para sufragar servicios de guardamueble, mudanzas o estancias cortas en hostales, alimentación, medicación, vestuario o transporte local, por ejemplo", destacó. En cuanto a los resultados obtenidos "había previsto prestar alojamiento a 25 personas y lo hemos hecho con 63", añadió. En el caso de las ayudas económicas, la previsión era de concederlas a diez personas, aunque "al final hemos gestionado ayudas económicas para 29", puntualizó. Además, se realizaron 149 visitas domiciliarias, 115 derivaciones a otros recursos propios de Cruz Roja o externos y se desarrollaron 93 sesiones de evaluación del itinerario de estas personas.

Del Castillo relató que el proyecto estaba presupuestado el pasado año en 100.000 euros y que para este año dispondrá de 140.000. Asimismo se pasa de cinco pisos compartidos a nueve, "y además esta intervención con las familias se va llevar a cabo también con otro dispositivo que tenemos de emergencia en la Residencia de Mayores Guadalquivir", informó e edil. Las familias entran en principio a los pisos para estar seis meses, "pero la estancia se puede ampliar en el caso de que no hayan completado el itinerario de inserción social y que la emergencia habitacional continúe", señaló.

Ambrosio dice que no pondrá en riesgo la ayuda a domicilio

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró ayer que no pondrá "en riesgo" la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Así, indicó que "los plazos habrá que ajustarlos" y, a partir del 25 de julio [día que cumple el contrato con la empresa que lo gestiona] "se tiene que tener la garantía de que apoyándose en una empresa se va a seguir prestando el servicio durante el tiempo que sea necesario, para que las conclusiones del trabajo de la comisión [que estudiará la posible municipalización del servicio] estén desarrolladas y la decisión política se haya tomado y materializado". Ambrosio remarcó que "no se deben poner las conclusiones hasta que termine el trabajo de la comisión, por respeto y lealtad a lo comprometido", a lo que añadió que "hay que poner propuestas sobre la mesa que sean eficaces y garantizar que en los plazos no se acorta". Recordó que "el equipo de gobierno planteó el reto de estudiar y valorar de qué forma y bajo qué instrumentos se podía mejorar la prestación del servicio", a la vez que mostró su apuesta por "mejorar las condiciones laborales de las mujeres que realizan el trabajo y garantizar y dar tranquilidad a los dependientes de la ciudad ".