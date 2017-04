Consejos de los especialistas para proteger la piel de las radiaciones solares

Con la llegada del buen tiempo es imprescindible la protección frente al sol, uno de los principales causantes de los tumores relacionados con la piel y el envejecimiento celular. La subida de las temperaturas invita a las primeras exposiciones al sol primaveral y con las vacaciones de Semana Santa son muchos los que aprovechan para viajar a la costa o a la montaña. Pero no sólo en esas ocasiones hay que protegerse: también es importante hacerlo en la realización de actividades deportivas, paseos o cualquier actividad cotidiana al aire libre.

Los expertos señalan que no hay que bajar la guardia cuando el cielo está nublado ya que el riesgo de quemadura solar en esos días podría ser incluso mayor, ya que no se tiene percepción del calor y se podría prolongar más tiempo la exposición al sol.

En función del fototipo o capacidad de la piel para asimilar la radiación solar, la población se clasifica en seis grupos diferentes, desde el I (el más claro, con piel muy blanca, pelo rubio y ojos azules) al VI (individuos de raza negra). Cuanto menor sea el fototipo, mayor riesgo de sufrir reacciones adversas a las radiaciones solares, aunque ninguno está libre de sus daños.

Para mantener una piel saludable y prevenir futuras lesiones, los dermatólogos insisten en una serie de medidas que comienzan con la recomendación de evitar preferiblemente la exposición solar entre las 12:00 y las 16:00. El agua del mar, la arena de la playa y la nieve reflejan mucho la luz solar y al encontrarse en estos ambientes hay que tener en cuenta que, incluso a la sombra, la piel recibirá una cierta cantidad de luz ultravioleta.

En pieles muy sensibles o en situaciones de exposición solar muy intensa y/o prolongada se debe recurrir a la ropa como mejor fuente de protección (camiseta, pantalón, gorra con visera o ala ancha o gafas de sol). La ropa muy fina, muy clara o húmeda ofrece menor protección.

Los dermatólogos indican que los productos tópicos de protección (en forma de crema, leche, aceite, gel, espray o barra de labios) están diseñados para reducir el daño producido por la luz solar en la piel, pero no para aumentar indiscriminadamente el tiempo de exposición solar. En general, se deben elegir productos con factor de protección igual o superior a 30 y son preferibles los que protegen frente a radiación ultravioleta A y B. Aunque existen algunos especialmente diseñados para los niños, los expertos señalan que en los primeros dos años de vida no deben exponerse directamente al sol ya que su piel es especialmente sensible a las radiaciones y los efectos perjudiciales se acumulan, por lo que los riesgos a largo plazo se incrementan en caso de haber sufrido quemaduras en la infancia.

Una vez elegido el producto, éste se debe aplicar de forma homogénea y sobre toda la superficie corporal expuesta al sol media hora antes de comenzar la toma y sobre una piel limpia y seca. Extendiéndolo con antelación será absorbido por la piel y podrá ejercer sus efectos con la máxima eficacia posible. En caso contrario, las zonas menos protegidas podrían quemarse con más facilidad.

Cuando la exposición sea prolongada se debe repetir la aplicación del producto cada dos horas. Esto es especialmente importante si los baños en agua son frecuentes, como ocurre con los niños, o si se suda mucho.

Frente al sol, también hay que cuidar los ojos y para ello es fundamental usar gafas con cristales homologados que reflejen la radiación ultravioleta y un sombrero que permita mantener cara, cabeza, orejas y cuello a la sombra.

Por otra parte, algunos medicamentos -como el ibuprofeno- pueden presentar riesgos asociados a la exposición solar y provocar una reacción de fotosensibilidad, por lo que es importante consultar con el médico o farmacéutico.

El último paso importante para mantener una piel sana es hidratarla tras tomar el sol ya que la radiación solar supone una agresión.