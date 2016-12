El Consejo Social cuestiona los ingresos de las cuentas municipales

Ya hay informe del Consejo Social de la Ciudad sobre el anteproyecto de presupuestos municipales para 2017. Ese informe entre, otros aspectos, cuestiona, en el apartado de ingresos consolidados, las inversiones reales, presupuestadas en 2,1 millones de euros, por la consignación por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de varias operaciones de venta de suelo urbano para la construcción de vivienda protegida. El Consejo advierte, en este sentido "que las estimaciones de ingresos deben realizarse a partir de hechos contrastables y en el expediente no se acreditan los compromisos suscritos con terceros para la enajenación de dicho suelo".

Además, detalla que las previsiones presupuestarias de ingresos por impuestos directos consignadas para 2017, comparadas con los presupuestos más recientes, suponen un incremento de 26,1 millones de euros, "lo que puede ser indicativo de una sobreestimación de los ingresos por los impuestos directos".

Desde el Consejo insisten asimismo en que les llama la atención el informe que rectifica el importe del IBI urbano por la bajada de tipo impositivo en las ordenanzas fiscales "y su impacto" en los ingresos tributarios de 2017 realizado por el órgano de gestión tributaria. "En el mencionado informe se recoge que no se aplicará la bajada de tipos para compensar el aumento de los valores catastrales para los inmuebles que ya tienen un tipo diferenciado y cuyo uso no sea residencial. Entendemos que esta aplicación supone un incremento adicional de la imposición sobre la mayor tributación que soportan estos inmuebles y que además no coincide con la manifestación del equipo de gobierno de mantenimiento de la presión fiscal por este concepto, recordando que estos beneficios no se aplican a este tipo inmuebles", detalla el órgano consultivo en su informe.

El Consejo significa asimismo que, respecto a las previsiones presupuestarias de ingresos por impuestos directos, la única previsión que se recoge es "una desviación apreciable" correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuya recaudación líquida supone un considerable aumento respecto a presupuestos anteriores, "incremento que puede comprometer la liquidación final y con ello la estabilidad presupuestaria".

En referencia a los gastos, el Consejo mantiene que continúa imperando la necesidad de la eficiencia en la gestión pública, esto es, políticas que permitan reducir costes sin repercutir en la calidad de los servicios municipales. Asimismo, el órgano consultivo dice esperar que en sucesivos presupuestos se contemple las reducciones de gasto en el consumo de energía eléctrica en los inmuebles municipales y los colegios.

El Consejo echa de menos el reflejo del apoyo presupuestario al comercio de cercanía y a las actuaciones de peatonalización en las distintas zonas de centros comerciales abiertos. También, desde el órgano consultivo consideran "necesario" que desde el gobierno municipal se adopten las medidas precisas para concluir los proyectos de gastos de ejercicios anteriores. "Se ha omitido la presentación del plan cuatrienal de inversiones", critican.