El Consejo Ciudadano carga contra el plan de Capitulares y la carrera oficial

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se reunió ayer para tratar dos de los asuntos que más polémica generan en estos momentos en la ciudad: la reordenación del tráfico en la calle Capitulares y la seguridad y movilidad de la carrera oficial tras su traslado al entorno de la Mezquita-Catedral. Con ambos asuntos los vecinos se mostraron críticos al entender que el equipo de gobierno municipal no ha hecho las cosas de la mejor forma y aprobaron sendos dictámenes donde se recogen sus propuestas, según informó a el Día el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. En el caso de la Semana Santa el CMC acusó al cogobierno de actuar con prisas y sin preocuparse por la seguridad, y sobre la peatonalización de Capitulares opinaron que no se favorece al residente ni comerciante de la zona. Sin embargo, en el caso de la calle que discurre frente al Ayuntamiento todavía hay opción de cambiar las cosas, y así lo decidieron ayer los vecinos ofreciendo varias alternativas al gobierno dirigido por Isabel Ambrosio. El tema de la carrera oficial y su seguridad ya tiene poca solución, teniendo en cuenta que la colocación de las estructuras para palcos y sillas ya ha comenzado y que la Semana Santa comenzará en menos de tres semanas.En este sentido, el CMC denunció la manera de actuar del Ayuntamiento con la nueva carrera oficial ya que, recordó en su dictamen, se había comprometido a contar con la opinión de este colectivo. Sin embargo, apostillaron los vecinos, ya es "materialmente imposible realizar un proceso participativo adecuado". Por esto, criticaron que el vecindario afectado tendrá que sufrir "fuertes restricciones en su vida cotidiana" sin poder "siquiera opinar sobre las mismas". En este caso, fueron los vecinos de las zonas Sur y Centro los que afirmaron que sufrirán un "colapso" durante la semana. Cabe recordar que la idea del Ayuntamiento es restringir el paso de los ciudadanos que no tengan silla o palco a esta zona de los alrededores de la Mezquita, algo que para el CMC supone "privatizar el espacio público".Sobre el plan de seguridad para esos días y en los puntos más conflictivos (plan que aún no se conoce), los vecinos se refirieron a la Subdelegación del Gobierno cuyo silencio no entienden "si recordamos que nos encontramos en el nivel cuatro de seguridad antiterrorista y que el entorno de la Mezquita-Catedral es un foco prioritario de vigilancia".Por todo ello, la conclusión a la que llegó el Movimiento Ciudadano es que el Ayuntamiento "no está primando" la seguridad y la accesibilidad en la Semana Santa, sino más bien la "mera rentabilidad económica y turística". Para los vecinos, "el Ayuntamiento tenía que haber antepuesto la seguridad de los asistentes, la accesibilidad de los residentes y a los comercios, la repercusión a los habitantes de la zona del Campo de la Verdad" antes que el aspecto meramente económico.Respecto al paso de tráfico por Capitulares, el CMC está dispuesto a tolerar la peatonalización total si se aceptan hasta diez propuestas de reordenación que para los vecinos son necesarias. De no ser así, explicaron que la calle debería ser semipeatonal con tráfico de residentes del entorno de San Francisco y la calle Pedro López, así como de los vehículos de servicio de transporte público. Todo ello, apostillaron, con carácter experimental, es decir, que se ejecute esta opción durante seis meses y después se realice una evaluación.En cuanto a esas diez condiciones puestas por el Movimiento Ciudadano para aceptar la peatonalización, la primera de ellas sería habilitar la calle Caño como salida hacia el norte de la ciudad para los residentes de la zona de la Trinidad y para las paradas de taxis de Las Tendillas y Claudio Marcelo. Fue este último colectivo el que se mostró crítico con la propuesta del Ayuntamiento ya que para salir de Las Tendillas tendrían que dar una vuelta demasiado larga. También pide que la calle Valladares (justo al lado del bar Lucas, con pilona) se quede en el sentido actual y estudiar que la calle Lope de Hoces sea de entrada para la zona de la Trinidad y no de salida. En cuanto a la calle María Cristina, vía que causó polémica en su momento, sí aceptan que sea totalmente peatonal pero incluyen una petición, que los veladores de los bares ocupen una sola línea para favorecer el tránsito peatonal. Con respecto a la calle Pedro López solicitaron que sea de doble sentido, algo que recogía el informe municipal, y habilitar la salida de los vehículos de esta vía por Gutiérrez de los Ríos, lo que conllevaría que se produjeran modificaciones en calles aledañas como Fernán Pérez de Oliva, Carlos Rubio o Mucho Trigo. La calle de la Feria se mantendría para aliviar la salida de tráfico de los coches que vienen por Claudio Marcelo y a la de La Palma habría que restringirle el tráfico, en opinión de los vecinos, lo que supondría limitar la entrada de vehículos ya en Agustín Moreno. Por último, el Consejo del Movimiento Ciudadano pedirá al Ayuntamiento que se comprometa a sacar del Casco Histórico los grandes autobuses (tanto de Aucorsa como el turístico) en cuestión de un año. A ello sumaron que se debe convocar la comisión de accesibilidad cuanto antes para poder analizar estos asuntos.En el dictamen del CMC se recoge además la necesidad, ya manifestada por el Ayuntamiento, de que se estudie la problemática que se produce a diario en determinados puntos y en horas concretas en las paradas de autobuses escolares, así como en las zonas de carga y descarga de la actividad comercial.Sobre el informe técnico que presentó el Ayuntamiento para justificar la peatonalización total de Capitulares, los vecinos criticaron que se exponen "ventajas ciertamente objetivas" siempre y cuando el análisis se hiciera de manera aislada y que no tuviera repercusión en el tránsito de las zonas adyacentes, sin embargo, claro está, esto no es así. La sostenibilidad, la mejora de acceso a la calle, la puesta en valor del Templo Romano... todo esto son ventajas que el Ayuntamiento resaltó en su informe y que los vecinos entienden y comparten, pero sobre las que también plantean una pregunta: "¿Cuál es el precio que hay que pagar para disfrutar de las ventajas objetivas que supone hacer peatonal los 80 metros de calle Capitulares?". Los vecinos parecen tenerlo claro, dar prioridades de este tipo a una calle como Capitulares sería "condenar" al resto, es decir, a vías estrechas, con apenas acerado y que ya están soportando el paso del tráfico.El dictamen del CMC hace referencia directa también a diversos apartados del informe técnico presentado por el Ayuntamiento y en el que encuentran algunas incongruencias. Por ejemplo, en el documento del Ayuntamiento se habla de la calle Pedro López como una zona donde habría que redistribuir los flujos circulatorios de manera que no se ocasione peligro en la seguridad del viandante, para ello se propone de un recorrido de 1,6 kilómetros de vuelta y pasar por vías donde la acera o no existe o no mide ni dos metros, algo que los vecinos criticaron al entender que el riesgo para el peatón es el mismo.Los vecinos se refirieron así a las razones aportadas en varios puntos del informe técnico del Ayuntamiento donde se asegura que lo propuesto es una alternativa "equilibrada y sostenible". Para el Consejo Ciudadano, "tendrá otras virtudes, pero no parece que el equilibrio y la sostenibilidad sean las más destacadas" ya que, apostillaron, con lo planteado se dificulta "enormemente" la salida de los residentes al "obligarlos a utilizar un circuito que en la actualidad se colapsa en hora punta".