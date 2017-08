La Consejería aún mantiene abierto el expediente por el vertido al río

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar Torres, explicó ayer que aún no se ha cerrado el expediente sobre el vertido de orujo del pasado junio al Guadalquivir, por lo que se desconoce si la Consejería impondrá una sanción a la empresa Oleícola el Tejar o no. "Estamos en la fase procedimental, en cuanto finalice y sepamos si hay sanción o no, lo daremos a conocer inmediatamente", apuntó Algar, que concibió el vertido como "un caso de gran repercusión e interés para la ciudadanía".

El accidente ecológico vino motivado por una rotura en una secadora de orujo en la zona del Alto Guadalquivir y en principio se consideró de "poca importancia". Sin embargo, poco después del incidente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que inmediatamente abrió un expediente sancionador contra la empresa, informó de la recogida de unas 4,5 toneladas de carpas, barbos y otros peces muertos del río.

Desde el Ayuntamiento, tanto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, como la edil de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, pidieron responsabilidades a la firma, así como que se le multara. Tras el suceso, Pernichi declaró que espera que "no todo se quede en una multa, y que se obligue a las empresas a incrementar las medidas preventivas".