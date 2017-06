Condenan a una protésica dental por intrusismo laboral

Un Juzgado de lo Penal de Córdoba ha condenado al pago de un multa de unos 2.100 euros a una protésica dental por haber realizado funciones atribuidas exclusivamente a los dentistas, odontólogos y estomatólogos, todo ello "sin tener la titulación necesaria". Según ha destacado el juez en su sentencia, facilitada ayer por el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, "la condenada ha prestado servicios y realizado actuaciones que corresponden, en exclusiva, a los dentistas, careciendo de la necesaria habilitación profesional para ello, tales como tomar medidas de la boca de los pacientes, realizar moldes sin prescripción de un dentista y manipular la prótesis en la boca", al menos entre los meses de septiembre y octubre de 2012 en un establecimiento de Fuente Obejuna.

En este caso, se estima como prueba lícita la intervención de un detective privado, y por tanto no acepta las alegaciones de la defensa de que se trata de "un delito provocado". Tras una "exhaustiva" argumentación, la sentencia expone que "no se trata de que la detective hiciera surgir una decisión criminal en la acusada que sin su intervención no se hubiera producido", por la conducta de la acusada, quien mostró su voluntad de "acometer la totalidad de las labores para proveer a la madre de la detective de una prótesis, aún cuando una parte fundamental de las mismas no le correspondiera".