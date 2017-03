Condenan a una mujer a dos años de cárcel por estafar a la anciana a la que cuidaba

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha condenado a una mujer (C. M. M. R.) por un delito de estafa y una falta de hurto tras aprovecharse de una anciana de la que cuidaba. Además tendrá que pagar 1.500 euros de multa y 8.150 euros de indemnización. En este caso, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaban siete años de cárcel para la acusada y diez meses para su marido, entendiendo que a ella se le debían imputar también los delitos de trato degradante, robo con fuerza en las cosas y robo con fuerza en grado de tentativa, así como robo con fuerza intentado y una falta de hurto para su pareja. Sin embargo, el magistrado tan solo ha considerado demostrado el delito y la falta anteriormente citado, por lo que ha absuelto al marido.

En cuanto a los hechos probados que se exponen en la sentencia, a la que ha tenido acceso el Día, la condenada había sido contratada por la familia de la anciana para que la cuidara en turno de noche. La mujer mayor, ya fallecida, padecía alzheimer y tenía 89 años en el momento de los hechos. La acusada, en todo caso, consiguió que la señora le firmara un cheque por valor de 8.000 euros diciéndole que era lo que le correspondía por su trabajo, si bien tan solo llevaba cuidándola una semanas. Además, también se considera probado que le robó una alianza para después venderla en un establecimiento y quedarse con lo conseguido, 155 euros.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaban además una condena por trato degradante ya que, supuestamente, la señora apareció un día en el suelo, fría y manchada por haberse hecho sus necesidades encima. Sin embargo, el juez no considera probado que la acusada sometiera a la señora a este tipo de tratos, ni tampoco que le suministrara medicación para que la dejara tranquila, algo de lo que también se habló durante el juicio. En cuanto al delito de robo con fuerza en las cosas no se considera probado ya que la señora le daba la llave a la acusada para que cogiera sus joyas y se las pusiera, por lo que no está demostrado que robara la llave para hacerse con la alianza.