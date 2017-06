Condenado a seis meses por amenazar e intentar agredir a un docente

El Juzgado de lo Penal número uno de Córdoba ha condenado a una pena de seis meses de prisión, así como al pago de las costas procesales, como autor de un delito de atentado contra un funcionario público, a un hombre que amenazó e intentó agredir al director de un centro educativo de la provincia donde cursan estudios sus hijas. Según recoge la sentencia, los hechos acontecieron el 10 de diciembre de 2015, cuando el ya condenado llegaba tarde, una vez más, al centro educativo con sus hijas y el director del colegio le pidió que firmase en el libro de registro de faltas o retrasos injustificados del centro.

El padre accedió a firmar en el libro, pero nada más hacerlo comenzó a proferir gritos a increpar al director, con expresiones tales como "eres un racista, quieres expulsar a mis hijas. Me estás amenazando continuamente, me denuncias al Patronato", al tiempo que lo intimidó diciéndole que "se iba a enterar". Ante el comportamiento del acusado, el director le dijo que volviese a decir esas expresiones delante de testigos y, seguidamente, entraron en la sala de profesores, donde de nuevo increpó al director, diciéndole a gritos "que intentas echar a mis hijas del colegio por ser gitano". Allí, el acusado le lanzó un cabezazo, no llegando a alcanzarle al pararlo la víctima con la mano.