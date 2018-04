El Concurso de Rejas y Balcones recibe 25 solicitudes para participar

El Concurso de Rejas y Balcones ha recibido 25 solicitudes, aunque finalmente serán 23 los espacios que participen, según informó ayer la delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González. La edil explicó que uno de esos dos espacios ha decidido quedarse fuera del concurso, mientras que la segunda no reunía las condiciones de las bases.

El certamen, que este año cuenta con un presupuesto de 8.850 euros, se celebrará del 1 al 13 de mayo y el jurado dará a conocer el fallo el 5 de mayo. Los galardones irán desde los 900 euros del primer ganador, hasta los 200 euros del sexto. Mientras, los accésit de participación irán desde los 121 hasta los 155 euros.

González detalló que han sido cinco las rejas y balcones que han salido del certamen este año respecto a 2017: Puerta de Almodóvar, 7; Isabel II, 25; Encarnación, 11; Anta de Santa Ana, 5; y Maese Luis, 22 y San Basilio, 17, por su parte, se ha incorporado al concurso. El número de participantes es inferior al del año pasado, cuando se presentaron 27 rejas y balcones. Según González, "tras el incremento de 2017, este año se vuelve al número de participación general del concurso, que está en torno a las 25".

"Intentamos dar espacio al Concurso de Rejas y Balcones y el reconocimiento que tiene que tener para que no conviva a la sombra del Concurso de Patios porque no lo merece", consideró la edil, quien destacó la importancia del certamen, ya que estos espacios hacen que "cuando pasemos por las calles de Córdoba nos embelesemos con ellos". González, además, aludió al trabajo de los propietarios de las rejas y balcones y el cuidado que tienen en su protección. Por ello, incidió en reconocer "a aquellos que no tienen siempre el foco puesto, que son los cuidadores de nuestras rejas y balcones".

El certamen cuenta con el apoyo de Carrefour y uno de sus responsables en Córdoba, Alberto Guerrero, explicó que este compromiso con el desarrollo del concurso se inscribe en "las políticas de responsabilidad social corporativa de Carrefour, que se materializa en eventos culturales, deportivos y académicos".