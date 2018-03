El Concurso de Patios contará este año con 48 participantes

El Concurso Municipal de Patios contará este año con 48 participantes, dos más que en 2017, en una edición en la que han aumentado el número de solicitantes -52, por los 50 del año pasado-, y que ha dejado una competición con 21 recintos de arquitectura moderna y 27 de antigua. El Ayuntamiento publicó ayer en su web la relación provisional de patios admitidos para participar en el certamen municipal, que en esta ocasión se celebra entre el 1 y el 13 de mayo, y que también contará con otros 14 recintos visitables que no entrarán en la competición.

Este año, la Comisión de Promoción de la Ciudad ha excluido a cuatro patios, según consta en el informe, dos de ellos por incumplir la regla de no usar la marca patio con fines lucrativos o comerciales, y otros dos por no alcanzar la puntuación mínima para concursar. No obstante, tanto los admitidos como los excluidos tienen hasta el 5 de abril para hacer las alegaciones que estimen oportunas, señala el Ayuntamiento.

Por otra parte, la junta de gobierno local aprobó ayer la partida para el programa del Festival de Patios, que asciende a 76.225 euros. Así, habrá varios conciertos, además de la gala de copla y las actuaciones de la Orquesta de Córdoba en la plaza de la Corredera. También se celebrará el festival flamenco Cruzando el Río.