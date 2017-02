Concluye la obra de Capitulares a la espera del plan de tráfico definitivo

La maquinaria y los operarios han abandonado ya la calle Capitulares. Las obras concluyeron ayer después de seis meses de trabajo y la céntrica vía está ya abierta para los peatones. El tráfico, eso sí, tendrá que esperar, pues el Ayuntamiento aún no ha decidido qué pasará con el Capitulares. En un principio se apostó por la semipeatonalización, aunque tras la apertura de las esquinas y el flujo de circulación por la calle María Cristina hizo al área de Movilidad plantear la peatonalización total de la vía. La decisión última no está tomada, según han matizado desde el Ayuntamiento. Es más, hasta que no pasen unas tres semanas y la obra se asiente no se podrá plantear el paso de ningún vehículo. El Área de Movilidad finalizó ayer las reuniones técnicas en la zona y está previsto que el próximo lunes se siente con el Consejo de Movimiento Ciudadano para determinar el futuro de la calle. En estos momentos hay dos versiones enfrentadas. Por un lado, parte del comercio defiende la peatonalización total, mientras que taxistas, algunos hosteleros y parte de los residentes lamentan que no tengan una vía de salida para el norte de la ciudad si se limita la circulación en Capitulares.

La idea planteada por el Consistorio era dejar el tráfico tal y como está ahora. Es decir, los coches y autobuses podían pasar desde Alfaros por Alfonso XIII a Tendillas y Claudio Marcelo y después bajar por San Fernando. Para acceder a la parte norte la vía era María Cristina, que hasta entonces era peatonal. El problema se sitúa para los vecinos del casco histórico, sobre todo los de la calle Pedro López, que sólo tenían la salida de San Fernando a través de Rodríguez Marín. Con todo, el Ayuntamiento ha insistido en los últimos días que no ha tomado una decisión definitiva y así será, al menos, hasta el lunes que se convoque la reunión con el movimiento ciudadano.

La obra ha tenido un coste de 800.000 euros, que ha sido financiado a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Los trabajos han sido desarrollados por la UTE Sepisur XXI y Sitesur y el objetivo era recrear la plaza pública que precedió al Templo Romano y ofrecer así otro atractivo para visitar este monumento y derivar el flujo de turistas al casco histórico. La actuación se completará con un centro de interpretación del Templo Romano, proyecto que aún no se ha ejecutado.

La calle se ha convertido así en una plataforma única y preferencia peatonal, con una pavimentación en varios formatos de piedra natural dibujando una retícula modular paralela al pórtico del Templo, siguiendo los cánones de los pavimentos romanos. Las escalinatas de acceso al Ayuntamiento se giran siguiendo la alineación del Templo Romano. La nueva pavimentación se lleva al inicio de las calles Claudio Marcelo y Diario de Córdoba y se han marcado con perfiles de latón el trazado de la Vía Augusta y las alineaciones de muros del Templo.