La Comisión de la Mezquita nace sin ninguna previsión de gasto

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer, de manera definitiva, la creación de la conocida como Comisión de la Mezquita que busca devolver al monumento a su etapa legal previa a que la Iglesia lo inmatriculara en 2006. Según informaron ayer los tenientes de alcalde Emilio Aumente y Alba Doblas, "de momento" no existe ninguna previsión de gasto de esta comisión, ni siquiera para el pago a los técnicos que tengan que emitir los informes o para Federico Mayor Zaragoza, designado como presidente de la misma. Es más, Aumente aseguró que la visita realizada por Mayor Zaragoza hace unos días a Córdoba con motivo de su nombramiento no tuvo ningún coste y "si lo tuvo, que me lo pongan encima de la mesa", apostilló.

Sobre esta comisión, la decisión acordada en Junta de Gobierno Local apunta hacia el objetivo de "obtener un asesoramiento técnico y profesional" que permita que la Mezquita-Catedral "vuelva a ser de todos", esto es, que regrese a la situación anterior a su inmatriculación por parte del Obispado. Aumente apuntó así que no se perseguirá ninguna otra cuestión, es decir, que el Ayuntamiento no solicitará su titularidad.

Ambrosio será la encargada de designar a los expertos del ente

En cuanto a los detalles más técnicos de esta comisión, el acuerdo de la Junta de Gobierno explica que tendrá carácter temporal y la misma la formarán entre cuatro y ocho "personas de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho, la Historia y la Cultura". En este caso, es la alcaldesa, Isabel Ambrosio, la única que tiene capacidad para realizar esos nombramientos, además, de forma directa, sin tener que pasar por ningún tipo de procedimiento.

Y aunque parece que la comisión sigue hacia delante, también lo hacen las críticas. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, anunció ayer que su partido estudia llevar ante los tribunales la creación de este órgano al entender que el cogobierno no actúa de la manera correcta. Bellido recordó que la Asesoría Judicial del Ayuntamiento ya explicó en su momento que no cabía duda de que la titularidad de la Mezquita-Catedral era de la Iglesia. Ese mismo informe de la Asesoría Judicial advertía además, según Bellido, de que si el Consistorio continuaba por esa vía podría ser condenado por costas. Para el portavoz de los populares en el Consistorio, "estaríamos hablando de palabras mayores".

Tanto Emilio Aumente como Alba Doblas reaccionaron también a estas críticas. Así, el delegado de Presidencia afirmó que "cada uno es muy libre de recurrir donde quiera" porque "estamos en un país libre", mientras que Doblas señaló que "llama mucho la atención que el PP quiera recurrir una comisión de estudio cuando no ha sido capaz de recurrir cómo se iba desangrando el patrimonio provincial y nacional de la Iglesia católica".

De momento, la comisión ya ha echado andar, si bien aún queda por saber quiénes serán los técnicos designados para realizar los informes solicitados.