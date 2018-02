Ciudadanos pide una reestructuración de Urbanismo para acabar con el "chiringuito"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, David Dorado, apostó ayer por una "reestructuración de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) como proyecto de ciudad", tras conocer un informe sobre la situación del personal en el organismo público. Para Dorado, es necesaria "una remodelación integral del área municipal de Urbanismo que salga del consenso de todas las partes", una cuestión que, en su opinión, es "la solución más viable para acabar con las presuntas irregularidades".

Dorado se pronunció así después de dar a conocer el informe sobre el personal laboral de la Gerencia Municipal de Urbanismo que Ciudadanos había solicitado en el consejo rector de enero y que "viene a corroborar todas las sospechas de presuntas irregularidades que existen en la Gerencia de Urbanismo", resaltó. Para Dorado, "este breve informe poco elaborado y confuso corrobora las sospechas que tenemos de la estructura de chiringuito político que presenta la GMU y que ha sido sustentada por todos los gobiernos municipales que han pasado por Córdoba por acción u omisión".

En relación al contenido del documento, el representante naranja en la Gerencia de Urbanismo destacó que "llama la atención que, a pesar de lo que dictaminan los informes del secretario general de Pleno, el titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y de la Interventora, existen tres jefes de servicio que son laborales". Pero lo más preocupante, dijo Dorado, es que "los contratos por los que accedieron a su puesto de trabajo y sus nóminas actuales no se corresponden". "Es decir, el puesto de trabajo que ocupan, y por el cual perciben una retribución, no se corresponde con el puesto para el que fueron contratados", censuró. De este tipo de irregularidades, insistió el portavoz municipal de Cs, "los trabajadores no son responsables". Por su parte, el concejal José Luis Vilches calificó de "vergüenza" la situación de la Gerencia.

"Ciudadanos no se queda en la denuncia", afirmó Dorado, quien anunció que el grupo está preparando una moción para presentar de manera conjunta con todos los grupos políticos, "que salga del consenso de todos los sectores que tienen implicación con la Gerencia", señaló el edil de la formación naranja. Dorado nombró a la patronal CECO, los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos y abogados así como al presidente de la Gerencia, Pedro García, y al resto de portavoces.