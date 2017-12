Ciudadanos exige estar en todos los consejos de organismos tras la sentencia del Imtur

El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, informó ayer de que su grupo va a reclamar al equipo de gobierno estar en todos los consejos rectores de los organismos municipales en los que en la actualidad no tienen representación, de modo que aseguró que, "si no se consigue por las buenas, volveremos a ir a la justicia". El edil dijo que "es injusto que haya cargos no electos en diferentes consejos rectores de organismos autónomos y partidos políticos con representación municipal no tengan representación en los mismos", al tiempo que explicó que "no se trata de excluir a los colectivos o agentes sociales que no sean cargos electos, sino de darle su sitio en el consejo asesor, que no es decisorio, sino de consulta".

"Las decisiones deben recaer sobre los cargos electos que somos los que nos hemos presentado a unas elecciones democráticas y hemos salido elegidos", resaltó Dorado, quien comentó que no van "contra ningún colectivo, ni contra nadie de forma personal, sólo queremos que se cumpla la legalidad y lo que dicta la justicia", subrayó.

Al respecto, recordó que la resolución judicial sobre el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) da la razón a C's y "anula el artículo en el que se otorga representación a cargos no electos en el consejo rector". Ante ello, Dorado anunció que van a pedir "la ejecución de la sentencia, aunque sea de forma provisional". "Esta sentencia creemos que debe repercutir en otros organismos autónomos del Ayuntamiento donde diferentes grupos municipales no tienen representación, como es el caso de Ciudadanos en el Imdeec, el Imgema o el IMAE", apuntó el concejal.

En relación a la intención del equipo de gobierno de recurrir la sentencia, Dorado ha señalado que "si prospera la intención de presentar un recurso a esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) será solo por intereses partidistas y por alargar el proceso". "Desde Ciudadanos entendemos que la sentencia está bien argumentada, es clara, taxativa y que no da lugar a ningún tipo de interpretación", destacó el portavoz de C's, quien lamentó "la actitud poco responsable del equipo de gobierno de recurrir dicha sentencia, ya que están empleando recursos públicos en dilatar un proceso que sólo otorga legalidad a la representatividad de los cargos electos en este Ayuntamiento".