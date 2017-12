Ciudadanos pide a la Junta que "cumpla" con el tercer punto de urgencias para Córdoba

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (Cs) por Córdoba Isabel Albás pidió ayer al gobierno andaluz que "cumpla" con la iniciativa aprobada en el Parlamento de Andalucía en relación a la puesta en marcha del tercer punto de urgencias en la capital cordobesa. La portavoz de Sanidad de Cs en Andalucía manifestó que el gobierno andaluz lleva más de 30 años proyectando la apertura de un tercer punto de urgencias en Córdoba y aún no es una realidad". Con esto, resaltó, "demuestra su falta de compromiso con Córdoba y que sus anuncios son promesas electoralistas que no cumplen". Asimismo, Albás aseguró que "desde Cs se ve con tristeza como las urgencias del Sector Sur y de Castilla del Pino están saturadas y desde el gobierno de Susana Díaz aún no se ha hecho nada para solucionar esta problemática".

En este sentido, la parlamentaria andaluza de la formación naranja recordó que "esta iniciativa del tercer punto de urgencias tenía como objetivo descongestionar las urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, pero los otros dos puntos también están saturados".

Ante ello, advirtió de que "al no haber abierto el tercer punto de urgencias en Córdoba, tal y como se aprobó, hace que los cordobeses no estén atendidos tal y como se merecen".

"El gobierno andaluz no puede seguir con los recortes en sanidad", señaló Albás, quien comentó que desde que Cs llegó al Parlamento de Andalucía "se ha aumentado en 1.300 millones de euros el presupuesto en sanidad y eso, si o si lo tienen que notar los usuarios de la sanidad pública andaluza". Además, subrayó que "pacientes y profesionales tienen que notar ese aumento de presupuesto, ya no hay excusas".