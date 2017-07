La Ciudad de la Justicia tendrá un movimiento diario de 1.700 personas

Tras 30 meses de obras, plazo que, apuntó Aguilar, se ha cumplido según lo previsto, toca la mudanza. En este sentido, la consejera adelantó que ya la semana que viene se empezará a dotar de mobiliario este edificio situado en Arroyo del Moro y también a partir del lunes se dará traslado del archivo acumulado en las nueve sedes actuales, que desaparecerán una vez la Ciudad de la Justicia funcione al 100%. A lo largo del mes de julio también se empezarán a instalar los sistemas informáticos. Aquí Aguilar avanzó que la Junta trabaja ya en lo que se conoce como Nuevo Adriano, un nuevo sistema informático para los órganos judiciales que tiene como objetivo mejorar la rapidez de la actual herramienta. Además, la responsable autonómica de Justicia manifestó que ya se trabaja con el resto de comunidades para crear un sistema procesal común en el ámbito tecnológico donde la "interoperatividad" será la clave. Respecto al resto de plazos, la Junta ya aseguró en su día que durante 2018, supuestamente a principios de ese año, la Ciudad de la Justicia estaría operativa. Aguilar apuntó con ello que existen tres personas que coordinarán toda esta mudanza que se ejecutará sobre todo en fines de semana para no entorpecer la actividad de los tribunales ya iniciada.

El juzgado 24 horas estará listo en el primer semestre de 2018

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, aseguró ayer que el servicio de juzgado 24 horas estará listo durante el primer semestre del año que viene. Se trata de una las mayores demandas de la Administración de Justicia en Córdoba que considera que la ciudad precisa de un servicio de este tipo, disponible en la mayoría de territorios con características similares a las de la provincia. Aguilar avanzó además que en la medida de lo posible se intentará acortar plazos para adelantar la apertura, si bien no aseguró nada. El reclamo del juzgado 24 horas se ha avivado además durante las últimas semanas a raíz de que el que fuera consejero de Justicia Emilio de Llera no concretara si dicho servicio iba a instalarse en Córdoba o no. Días después, tras la presión, sobre todo, de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, De Llera aseguró que sí, que finalmente el juzgado de guardia sería una realidad. Eso sí, el gobierno andaluz llevó finalmente la apertura del 24 horas unida a la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, por lo que todavía habrá que esperar.