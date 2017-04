El Císter acusa al Consistorio de mentir sobre la multa a su cruz de mayo

El encargado de la cruz de mayo del Císter, Francisco Ortega, acusó ayer al Ayuntamiento de mentir sobre una supuesta multa que habría interpuesto la Policía Local a la hermandad de la Sangre por tener la música demasiado alta. Mientras el responsable de Seguridad del Consistorio, Emilio Aumente, afirmó que los agentes dieron aviso de que tenían que bajar el volumen y al no hacerlo se les multó, desde la cofradía desmintieron la información. Ortega explicó a el Día que la cofradía no ha recibido ningún tipo de documento que acredite que han sido multados, al tiempo que aseguró que durante la noche no se acercó ningún policía a advertirles sobre los problemas acústicos. En este sentido, el encargado de la cruz de la plaza del Cardenal Toledo manifestó que la hermandad cumple a rajatabla todas las normas que se le dan antes de que se inicie la fiesta, como es bajar el volumen a una determinada hora y quitar la música completamente a otra. Además, Ortega aseveró que una vez se cerró el servicio los policías comenzaron a evacuar a los presentes "de muy malas maneras" cuando, añadió, tienen un margen de media hora.

Por otra parte, Emilio Aumente pidió que en los momentos en los que no haya mucha gente, bajen el volumen de la música.