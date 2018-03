Chicles contra los efectos de la Semana Santa

La compañía cordobesa de chicles funcionales WUG Functional Gums ofrece cuatro productos para "sobrellevar los efectos" de la Semana Santa y en este caso "paliar instantáneamente cuatro de las consecuencias más comunes en estas fiestas", según pregunta la empresa. Para hacer frente a los mareos ante los desplazamientos, la compañía presenta WUG Travel, elaborado con extracto de jengibre y vitaminas C y B6, de modo que "contribuye a paliar instantáneamente los efectos de la cinetosis". Igualmente, para extremar las preocupaciones ante el cansancio en un viaje, WUGum propone WUG Energy+, elaborado con cafeína, guaraná y ginseng, de manera que "en cinco minutos aporta la energía necesaria para llegar al destino de la forma más segura".

Por otra parte, ante las consecuencias de las bebidas de alcohol, la compañía presenta WUG After Party, que está elaborado con extracto de piña, vitamina C, extracto de guaraná, licopeno y vitaminas B6 y B12. En cuanto a "los amantes de las torrijas", la empresa ofrece como solución para "sopesar el exceso de consumo en esta fecha" el producto WUG Diet, "un complemento ideal para ayudar a mantener la línea y controlar el deseo de picar entre horas, de forma fácil y saludable". Está elaborado a base de plantas naturales, no necesita agua, ni digestión, se puede llevar en cualquier sitio y sólo pesa dos gramos. Se pueden encontrar en packs de 15 unidades en farmacias y grandes superficies.

Todos los productos de WUG Functional Gums se presentan en formato chicle y consiguen "un efecto instantáneo", de forma que "en sólo cinco minutos, el 95% de los componentes son asimilados por el organismo y a los diez minutos de iniciar la masticación, los efectos comienzan a ser patentes", según asegura el CEO y fundador de la compañía, José Luis Rojano. Una buena idea para pasar este final de Semana Santa.