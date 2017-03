Del Cercanías al Halal

El portavoz del PP, José María Bellido, fue el pasado miércoles muy elegante al referirse a la firma del convenio para el impulso del Clúster Halal. Bellido vino a decir que celebraba que el gobierno municipal se hubiera decidido al fin a dar un paso adelante a un proyecto heredado del PP y que, pese al tiempo de espera, todo lo que fuera desarrollo para la ciudad era bienvenido. En las últimas semanas el cogobierno y, sobre todo, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, han tenido varias puestas en escena sobre proyectos esperados que pueden interpretarse como una intención de dar un paso adelante cuando el calendario aprieta y no son pocas voces las que apuntan a que se va a llegar al ecuador del mandato con más pena que gloria. Hace una semana fue el Cercanías y hace unos días se ha dado cuenta del Clúster Halal. También un poco más atrás en el tiempo se presentó la iniciativa de Córdoba como centro logístico.

No es la primera vez que decimos que a este cogobierno no se le ha escuchado ni una nueva idea para Córdoba desde que llegó a Capitulares y que tampoco se habían impulsado los asuntos pendientes, estuvieran en un mayor o menor grado de ejecución. La propia regidora reconoció que había dedicado la primera parte de su mandato a poner cierto orden interno y a asegurarse de imponer su modo de gestión, basado en la discreción. Esto, sin embargo, no puede ser sinónimo de inacción, que era la imagen que, seguramente de modo inconsciente, se transmitía desde Capitulares. El primer año de mandato dejó como parte positiva que todavía quedaban tres ejercicios para enmendar la situación y, ahora, al filo del ecuador, parece que se ha captado el mensaje.

Los dos proyectos suponen volver al punto de inicio, pero algo es algo

Ambrosio compareció la semana pasada para asegurar que la ciudad "ya no puede esperar más" para el Cercanías y que quiere acabar con esa sensación latente en la ciudad de que los proyectos no se sacan adelante. Además defendió que el tiempo que ha pasado ha sido necesario y se ha invertido en dar forma al expediente. Sin embargo, lo que se hizo la semana pasada fue asumir punto por punto las directrices que el dictamen del Consejo de Movimiento Ciudadano estableció un año antes.

Este colectivo defendía que la parte de la capital se podía poner en marcha de inmediato, pero desde el gobierno municipal se empeñaron en ampliarlo a la provincia. Un año después, se ha vuelto al punto de partida y se ha iniciado la negociación con Renfe. En este tiempo no ha habido ningún nuevo informe a la espera del estudio de demanda de la Junta. Ya había uno en el que se establecía hasta el tiempo de trayecto entre las estaciones. Tampoco se había hablado de la necesidad de hacer un informe complementario de Aucorsa que tampoco se ha ejecutado y que se ha anunciado ahora. Aunque sea tarde, bienvenido sea este impulso al esperado proyecto.

Algo parecido ha ocurrido con el Clúster Halal. El anterior gobierno municipal del PP encargó un informe a una consultora catalana que establecía los puntos de acción para desarrollar la iniciativa. Desde los posibles empleos, las empresas a las que podría interesar, estrategias y hasta posible suelo para el parque halal. El cogobierno dejó también ese asunto en stand by hasta que el miércoles se firmó un convenio con otras instituciones que era, según la propia alcaldesa, "una declaración de intenciones" de compromiso por parte de todos los colectivos. Ahora, explicó la presidenta del Instituto Halal, se realizaría un plan estratégico.

Quizá estas puestas en escena se podrían haber celebrado hace un año y no ahora pero, como siempre hay que mirar el vaso medio lleno, bienvenida sea la iniciativa y el impulso a proyectos para que, de una vez por todas, se puedan ver avances en esta ciudad. Al menos parece que el gobierno municipal empieza a despertar, aunque sea por el apremio del tiempo y los balances sobre su gestión que ya mismo habrá que hacer.